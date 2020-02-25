Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Год для футболиста - это вечность»

Специалист прокомментировал дисквалификацию форварда киевского «Динамо» Артема Беседина

  • 25.02.2020 19:09
  • 917 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Год для футболиста - это вечность»
© Twitter. Евгений Левченко

42-летний экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации 23-летнего форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина. Игрок дисквалифицирован на год за употребление допинга.

«Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста это — вечность...», — написал Левченко в твиттере.

Ранее сообщалось, что Беседин сможет вернуться к тренировкам с «Динамо» уже через 8 месяцев.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 19:32
    +2
    Ше за бред.
    Фред играет же
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 25.02.2020 19:15
    0
    Евгений, ну это ведь для футболиста год - вечность, для Беседина - один миг.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 19:32
    +2
    Ше за бред.
    Фред играет же
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 25.02.2020 19:15
    0
    Евгений, ну это ведь для футболиста год - вечность, для Беседина - один миг.
    Ссылка
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