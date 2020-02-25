Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Год для футболиста - это вечность»

42-летний экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации 23-летнего форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина. Игрок дисквалифицирован на год за употребление допинга.

«Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста это — вечность...», — написал Левченко в твиттере.

Ранее сообщалось, что Беседин сможет вернуться к тренировкам с «Динамо» уже через 8 месяцев.