Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Год для футболиста - это вечность»

42-летний экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации 23-летнего форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина. Игрок дисквалифицирован на год за употребление допинга.
«Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста это — вечность...», — написал Левченко в твиттере.
Ранее сообщалось, что Беседин сможет вернуться к тренировкам с «Динамо» уже через 8 месяцев.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Фред играет же
Фред играет же
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.