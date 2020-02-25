Беседин сможет приступить к тренировкам через 8 месяцев

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о дисквалификации 23-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Артема Беседина сроком на один год за употребление допинга.

Учитывая, что два месяца игрок уже пропустил (Беседин был отстранен от любой футбольной деятельности 19-го декабря 2019-го года), и что за два месяца до конца срока дисквалификации он уже сможет тренироваться с командой, без футбола Беседину осталось восемь месяцев.

Если «Динамо» оспорит решение УЕФА в CAS, сроки отстранения могут измениться.

Футболисту грозила дисквалификация до четырех лет.