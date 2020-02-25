Карпаты могут не дотянуть до конца сезона, под вопросом получение аттестата

У клуба серьезные финансовые проблемы

  • 25.02.2020 14:29
  • 1506 просмотров
  • 10 комментариев
Карпаты могут не дотянуть до конца сезона, под вопросом получение аттестата
© fckarpaty.com

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин еще раз подчеркнул, что у клуба тяжелое финансовое положение после того, как городской совет Львова не выделил землю стадиона «Украина» в аренду.

Владельцы клуба уже готовы отказаться от «Карпат и отдать их в собственность города, но пока будет идти поиск нового инвестора, команда может не дотянуть до конца сезона или не получить аттестат на новый чемпионат.

- Хватит ли клубу финансового потенциала продержаться до конца чемпионата?
- Я уже говорил, что мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу, как мы справимся с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата.

- Если в ближайшее время «Карпаты» не найдут инвестора - что дальше?
- Некоторые уже похоронили клуб и поставил крест на нем. Конечно, можно наблюдать за тем, как «Карпаты» медленно умирают. Однако я этого делать не буду. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь - излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. Я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы «Карпаты» существовали.

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Источник — ФК Карпаты

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 15:32
    0
    dudigo78, 25.02.2020 15:30
    З юридичної точки зору так - це його (їх з Коломойським) приватна структура. Але якби вони той клуб створили з нуля, то питань нема. А так цей клуб існував задовго до того, як ці люди віджали свій перший ларьок. Тому ставати заручником чиїхось хотєлок-нехотєлок також неправильно. Тому повинен існувати механізм, щоб в таких випадках футбольний клуб чи будь-який інший можна було б врятувати (при умові що є бажання і бажаючі) На скільки відомо бажаючі є (були точно), бажання також, а механізму як це зробити нема. Те що прийняла міська рада можна сміливо викидати в топку
    схоже на те, що міські власті - точно не бажаючі. а з іншими бажаючими нехай самі і домовляються
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 25.02.2020 15:30
    +2
    Муґунот Уух, 25.02.2020 14:53
    проблеми індіанців шерифа не мають хвилювати:
    є приватна контора ФК Карпати, що належить панові Димінському, ото хай вищеозначений пан в купі з клубним менеджментом і займаються своім клубом, шукають вихід із ситуаціі, а не перккладають провину на міську владу
    З юридичної точки зору так - це його (їх з Коломойським) приватна структура. Але якби вони той клуб створили з нуля, то питань нема. А так цей клуб існував задовго до того, як ці люди віджали свій перший ларьок. Тому ставати заручником чиїхось хотєлок-нехотєлок також неправильно. Тому повинен існувати механізм, щоб в таких випадках футбольний клуб чи будь-який інший можна було б врятувати (при умові що є бажання і бажаючі) На скільки відомо бажаючі є (були точно), бажання також, а механізму як це зробити нема. Те що прийняла міська рада можна сміливо викидати в топку
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 25.02.2020 14:58
    -1
    Хлопці докерувалися до ручки!Зкотилися до звичайного шантажу !
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 14:53
    0
    dudigo78, 25.02.2020 14:43
    Карпатам ніхто нічого не віддав, не подарував і т.п. Була проголосована постанова про створення народної команди, якій за 20 з лишнім мільйонів гривень на рік віддадуть на 8 років частину землі зі стадіоном. Простою і доступною мовою це те саме, щоб проголосували, що з завтрашнього дня у всьому світі буде мир і всі будуть жити багато. Хто буде створювати цю народну команду, як вона буде називатись (бо при живих теперішніх Карпатах і незавершенні процедури банкрутства, команду так само називати не можна. В Дніпрі і Харкові це знають), як місто зможе фінансово утримувати клуб УПЛ. На всі ці запитання не має ніякої відповіді. Але є проголосована казкова постанова)))
    проблеми індіанців шерифа не мають хвилювати:
    є приватна контора ФК Карпати, що належить панові Димінському, ото хай вищеозначений пан в купі з клубним менеджментом і займаються своім клубом, шукають вихід із ситуаціі, а не перккладають провину на міську владу
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 25.02.2020 14:50
    0
    Во Львове три клуба футбольных. И толк будет разве что с Руха, да и то пока Козловскому все это интересно. Когда то Вирт правильно высказался по поводу "народной команды" это все из разряда мифологии!
    Ссылка
    acfred
      acfred, 25.02.2020 14:44
    -1
    ну такое, в первую лигу там им может, попроще будет финансово. Клуб давно "лихорадит" - ничего нового, лучше б с Рухом обеденились бы и все. А так 2 львовских клуба и 2 на дне Лиги
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    dudigo78
      dudigo78, 25.02.2020 14:43
    +1
    Карпатам ніхто нічого не віддав, не подарував і т.п. Була проголосована постанова про створення народної команди, якій за 20 з лишнім мільйонів гривень на рік віддадуть на 8 років частину землі зі стадіоном. Простою і доступною мовою це те саме, щоб проголосували, що з завтрашнього дня у всьому світі буде мир і всі будуть жити багато. Хто буде створювати цю народну команду, як вона буде називатись (бо при живих теперішніх Карпатах і незавершенні процедури банкрутства, команду так само називати не можна. В Дніпрі і Харкові це знають), як місто зможе фінансово утримувати клуб УПЛ. На всі ці запитання не має ніякої відповіді. Але є проголосована казкова постанова)))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 14:34
    0
    так ім же, здається, віддали в оренду сдадіон і землю навколо
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 25.02.2020 14:34
    0
    Та только же всё было хорошо! Только же "стабильному клубу" отдали какую-то там землю или стадион ))))))))))))) И после сделки сразу такое... Ну кто бы мог подумать ?)
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    Andy Chak
      Andy Chak, 25.02.2020 14:31
    0
    докерувались, шахраї, бля!!!
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    dudigo78
      dudigo78, 25.02.2020 15:30
    +2
    Муґунот Уух, 25.02.2020 14:53
    проблеми індіанців шерифа не мають хвилювати:
    є приватна контора ФК Карпати, що належить панові Димінському, ото хай вищеозначений пан в купі з клубним менеджментом і займаються своім клубом, шукають вихід із ситуаціі, а не перккладають провину на міську владу
    З юридичної точки зору так - це його (їх з Коломойським) приватна структура. Але якби вони той клуб створили з нуля, то питань нема. А так цей клуб існував задовго до того, як ці люди віджали свій перший ларьок. Тому ставати заручником чиїхось хотєлок-нехотєлок також неправильно. Тому повинен існувати механізм, щоб в таких випадках футбольний клуб чи будь-який інший можна було б врятувати (при умові що є бажання і бажаючі) На скільки відомо бажаючі є (були точно), бажання також, а механізму як це зробити нема. Те що прийняла міська рада можна сміливо викидати в топку
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 25.02.2020 14:43
    +1
    Карпатам ніхто нічого не віддав, не подарував і т.п. Була проголосована постанова про створення народної команди, якій за 20 з лишнім мільйонів гривень на рік віддадуть на 8 років частину землі зі стадіоном. Простою і доступною мовою це те саме, щоб проголосували, що з завтрашнього дня у всьому світі буде мир і всі будуть жити багато. Хто буде створювати цю народну команду, як вона буде називатись (бо при живих теперішніх Карпатах і незавершенні процедури банкрутства, команду так само називати не можна. В Дніпрі і Харкові це знають), як місто зможе фінансово утримувати клуб УПЛ. На всі ці запитання не має ніякої відповіді. Але є проголосована казкова постанова)))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 15:32
    0
    dudigo78, 25.02.2020 15:30
    З юридичної точки зору так - це його (їх з Коломойським) приватна структура. Але якби вони той клуб створили з нуля, то питань нема. А так цей клуб існував задовго до того, як ці люди віджали свій перший ларьок. Тому ставати заручником чиїхось хотєлок-нехотєлок також неправильно. Тому повинен існувати механізм, щоб в таких випадках футбольний клуб чи будь-який інший можна було б врятувати (при умові що є бажання і бажаючі) На скільки відомо бажаючі є (були точно), бажання також, а механізму як це зробити нема. Те що прийняла міська рада можна сміливо викидати в топку
    схоже на те, що міські власті - точно не бажаючі. а з іншими бажаючими нехай самі і домовляються
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 14:53
    0
    dudigo78, 25.02.2020 14:43
    Карпатам ніхто нічого не віддав, не подарував і т.п. Була проголосована постанова про створення народної команди, якій за 20 з лишнім мільйонів гривень на рік віддадуть на 8 років частину землі зі стадіоном. Простою і доступною мовою це те саме, щоб проголосували, що з завтрашнього дня у всьому світі буде мир і всі будуть жити багато. Хто буде створювати цю народну команду, як вона буде називатись (бо при живих теперішніх Карпатах і незавершенні процедури банкрутства, команду так само називати не можна. В Дніпрі і Харкові це знають), як місто зможе фінансово утримувати клуб УПЛ. На всі ці запитання не має ніякої відповіді. Але є проголосована казкова постанова)))
    проблеми індіанців шерифа не мають хвилювати:
    є приватна контора ФК Карпати, що належить панові Димінському, ото хай вищеозначений пан в купі з клубним менеджментом і займаються своім клубом, шукають вихід із ситуаціі, а не перккладають провину на міську владу
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 25.02.2020 14:50
    0
    Во Львове три клуба футбольных. И толк будет разве что с Руха, да и то пока Козловскому все это интересно. Когда то Вирт правильно высказался по поводу "народной команды" это все из разряда мифологии!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 14:34
    0
    так ім же, здається, віддали в оренду сдадіон і землю навколо
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 25.02.2020 14:34
    0
    Та только же всё было хорошо! Только же "стабильному клубу" отдали какую-то там землю или стадион ))))))))))))) И после сделки сразу такое... Ну кто бы мог подумать ?)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.02.2020 14:31
    0
    докерувались, шахраї, бля!!!
    Ссылка
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