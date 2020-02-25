Карпаты могут не дотянуть до конца сезона, под вопросом получение аттестата

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин еще раз подчеркнул, что у клуба тяжелое финансовое положение после того, как городской совет Львова не выделил землю стадиона «Украина» в аренду.

Владельцы клуба уже готовы отказаться от «Карпат и отдать их в собственность города, но пока будет идти поиск нового инвестора, команда может не дотянуть до конца сезона или не получить аттестат на новый чемпионат.

- Хватит ли клубу финансового потенциала продержаться до конца чемпионата?

- Я уже говорил, что мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу, как мы справимся с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата.

- Если в ближайшее время «Карпаты» не найдут инвестора - что дальше?

- Некоторые уже похоронили клуб и поставил крест на нем. Конечно, можно наблюдать за тем, как «Карпаты» медленно умирают. Однако я этого делать не буду. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь - излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. Я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы «Карпаты» существовали.