Ростислав ЯЩИШИН: «Готов немедленно передать права на Карпаты. Но кому?»

Исполнительный директор «Карпат» - о будущем клуба

  • 18.02.2020 15:07
  • 719 просмотров
  • 0 комментариев
Ростислав ЯЩИШИН: «Готов немедленно передать права на Карпаты. Но кому?»
© ФК Карпаты. Ростислав Ящишин

Ранее ФК «Карпаты» официально заявили о том, что корпоративные права на клуб передадут городу Львов.

Теперь же готовность передать права на клуб подтвердил исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин:

«Будучи уполномоченным управляющей компанией, участником клуба, что владеет 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи.

Остается единственный вопрос – кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания народной команды».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности