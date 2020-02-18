Ростислав ЯЩИШИН: «Готов немедленно передать права на Карпаты. Но кому?»

Ранее ФК «Карпаты» официально заявили о том, что корпоративные права на клуб передадут городу Львов.

Теперь же готовность передать права на клуб подтвердил исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин:

«Будучи уполномоченным управляющей компанией, участником клуба, что владеет 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи.

Остается единственный вопрос – кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания народной команды».