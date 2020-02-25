ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил второй гол во втором матче за Олимпию

Экс-футболист «Динамо» на родине чувствует себя как рыба в воде

  • 25.02.2020 12:09
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ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил второй гол во втором матче за Олимпию
© Twitter. Дерлис Гонсалес

Бывший вингер «Динамо» Дерлис Гонсалес отличился вторым забитым мячом во втором для себя поединке чемпионата Парагвая.

В матче против «Серро Портеньо» Дерлис Гонсалес точным ударом на 33-й минуте сравнял счет, позволив «Олимпии» сыграть вничью 1:1.

Ранее Дерлис Гонсалес забивал команде «12 октября», когда «Олимпия» разбила оппонента со счетом 4:0.

Напомним, в начале февраля «Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию». За 50% экономических прав на футболиста киевляне выручили 5 миллионов долларов.

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Источник — Sport.ua

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