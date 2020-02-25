ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил второй гол во втором матче за Олимпию

Бывший вингер «Динамо» Дерлис Гонсалес отличился вторым забитым мячом во втором для себя поединке чемпионата Парагвая.

В матче против «Серро Портеньо» Дерлис Гонсалес точным ударом на 33-й минуте сравнял счет, позволив «Олимпии» сыграть вничью 1:1.

¡Gooooool de Olimpia! Derlis González puso de esta forma el 1-1 ante Cerro Porteño. Gran pase de Rodrigo Rojas desde el suelo. pic.twitter.com/90p3v9lCJA — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) February 23, 2020

Ранее Дерлис Гонсалес забивал команде «12 октября», когда «Олимпия» разбила оппонента со счетом 4:0.

Напомним, в начале февраля «Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию». За 50% экономических прав на футболиста киевляне выручили 5 миллионов долларов.