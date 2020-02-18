ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил крутой гол в своей новой команде

Парагвайский футболист завершил красивую комбинацию «Олимпии»

  • 18.02.2020 12:08
  • 1785 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил крутой гол в своей новой команде
© Twitter. Дерлис Гонсалес

Бывший футболист киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес отличился голом в первом же матче за свой новый клуб.

25-летний парагвайский футболист, нападающий клуба «Олимпия» из Асунсьона, отличился голом после красивой комбинации партнеров.

Напомним, Дерлис перебрался в парагвайскую команду на постоянной основе и больше никак не связан с «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 18.02.2020 12:51
    0
    Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 12:25
    В чем его крутость?
    в тому, що попав у ствір воріт! Граючи за ДК, 100% не попав би по воротах чи по м'ячу....
    Ссылка
    coba777
      coba777, 18.02.2020 12:39
    +1
    В мене таке враження, що усі колишні футболісти просто тролять Динамо
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 18.02.2020 12:28
    +1
    Та не питання, що «крутий» гол забив, питання в тому, що забиває..... Забиває Родрігеш в Турції... лише в «динамівського серця» бля, ніхто забивати не міг.... Дай Бог щоб ці футболісти стали кращими у своїх клубах, щоб їх потім зуміли продати у великі клуби за великі гроші... можливо тоді до Суркіса щось дійде...
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 12:25
    +2
    В чем его крутость?
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 18.02.2020 12:21
    +4
    Бивші футболісти динамо віздє грають краще тільки не в динамо
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 18.02.2020 12:21
    +4
    Бивші футболісти динамо віздє грають краще тільки не в динамо
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 12:25
    +2
    В чем его крутость?
    Ссылка
    coba777
      coba777, 18.02.2020 12:39
    +1
    В мене таке враження, що усі колишні футболісти просто тролять Динамо
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 18.02.2020 12:28
    +1
    Та не питання, що «крутий» гол забив, питання в тому, що забиває..... Забиває Родрігеш в Турції... лише в «динамівського серця» бля, ніхто забивати не міг.... Дай Бог щоб ці футболісти стали кращими у своїх клубах, щоб їх потім зуміли продати у великі клуби за великі гроші... можливо тоді до Суркіса щось дійде...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.02.2020 12:51
    0
    Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 12:25
    В чем его крутость?
    в тому, що попав у ствір воріт! Граючи за ДК, 100% не попав би по воротах чи по м'ячу....
    Ссылка
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