ВИДЕО. Дерлис Гонсалес забил крутой гол в своей новой команде

Бывший футболист киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес отличился голом в первом же матче за свой новый клуб.
25-летний парагвайский футболист, нападающий клуба «Олимпия» из Асунсьона, отличился голом после красивой комбинации партнеров.
Напомним, Дерлис перебрался в парагвайскую команду на постоянной основе и больше никак не связан с «Динамо».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.