Во вторник, 25 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» примет «Барселону».
Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Наполи – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи – Барселона
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Барселона.
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Источник — Sport.ua
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