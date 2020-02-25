Матео КОВАЧИЧ: «Мы многим командам можем доставить неприятности»

Полузащитник «Челси» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 03:38
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Матео КОВАЧИЧ: «Мы многим командам можем доставить неприятности»
© givemesport.com. Матео Ковачич

Хавбек лондонского «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Конечно, победа над «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против «Манчестер Юнайтед», нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с «Тоттенхэмом». Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности.

Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». В Бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в АПЛ, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности», - сказал Ковачич.

Первый матч «Челси» – «Бавария» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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