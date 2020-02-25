Йозуа КИММИХ: «В Челси хорошая смесь молодости и опыта»

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Конечно, выиграть Лигу чемпионов - это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Премьер-лига явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово.

В «Челси» много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвертыми в Премьер-лиге, но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно», - сказал Киммих.

Первый матч «Челси» – «Бавария» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты