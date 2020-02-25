Ханси ФЛИК: «На Стэмфорд Бридж будет особенный матч»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханси Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он переполнен верой в себя и набрал ход. Надеемся, против «Челси» он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас.

Всегда радуюсь, когда вижу, что Филиппе Коутиньо исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека.

Кроме матча с «Лейпцигом», мы забивали во всех турах в Бундеслиге. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома», - сказал Флик.

Первый матч «Челси» – «Бавария» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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