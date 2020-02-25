Ханси ФЛИК: «На Стэмфорд Бридж будет особенный матч»

Тренер «Баварии» – о предстоящем выездном поединке с «Челси»

  • 25.02.2020 02:20
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
Ханси ФЛИК: «На Стэмфорд Бридж будет особенный матч»
© ФК Бавария Мюнхен. Ханси Флик

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханси Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он переполнен верой в себя и набрал ход. Надеемся, против «Челси» он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас.

Всегда радуюсь, когда вижу, что Филиппе Коутиньо исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека.

Кроме матча с «Лейпцигом», мы забивали во всех турах в Бундеслиге. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома», - сказал Флик.

Первый матч «Челси» – «Бавария» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности