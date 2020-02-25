Фрэнк ЛЭМПАРД: «Бавария может выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Да, конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в Бундеслиге. Этот клуб преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю «Баварию». Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить.

Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей «Баварии», это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем.

Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены», - сказал Лэмпард.

Первый матч «Челси» – «Бавария» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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