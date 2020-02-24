Вратарь Десны: «Когда зашли в раздевалку, 10 минут молчали»

Евгений Паст – о поражении от «Шахтера»

  • 24.02.2020 15:44
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Вратарь Десны: «Когда зашли в раздевалку, 10 минут молчали»
© ФК Десна. Евгений Паст

Голкипер «Десны» Евгений Паст прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (0:1) в 19-м туре УПЛ:

«Конечно, обидно проигрывать на последних секундах. Уже шла 95-я минута, и мы все надеялись на положительный результат. Тем более, что игра давалась. У них была всего пара серьезных моментов за весь матч.

Когда зашли в раздевалку, минут 10 молчали. Ну ничего, нужно двигаться дальше. Надеюсь, в следующих матчах нам больше повезет.

Мое отношение к VAR? После этой игры или вообще? После этой игры не очень. А в целом надо внедрять, ведь вся Европа этим пользуется. Интересная новинка, но слышал, что еще будут вводиться поправки».

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Источник — Footboom

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