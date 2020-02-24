МАРЛОС: «VAR нас обрадовал»

Полузащитник «Шахтера» Марлос, забивший победный мяч в ворота «Десны» (1:0), рассказал о своем голе и игре, системе VAR и настрое на «Бенфику».

– Сложная игра с хорошей командой, а перед этим был тяжелый поединок с «Бенфикой». Лично я пока не чувствую, что набрал оптимальную форму, и работаю, чтобы прибавить физически. Но мы провели неплохой матч, особенно первый тайм, который оказался очень интенсивным. Во второй половине было труднее: «Десна» закрылась в обороне, стала сзади, однако благодаря нашим техническим данным удалось решить исход встречи в свою пользу.

– VAR в предыдущих матчах играл не в пользу «Шахтера», а сейчас помог команде?

– VAR – это очень важная составляющая. Иногда, конечно, система разрушает проделанную тобой работу, например, был аннулирован мой мяч в ворота «Бенфики». Теперь же VAR обрадовал нас, отменив гол соперника. Что корректно, то корректно. Я думаю, футболу это на пользу.

– Настрой на «Бенфику» боевой?

– Постараемся сделать все для победы. Верю, мы заслуживаем пройти дальше. Усердно работаем для того, чтобы этот момент поскорее настал. Год очень значимый как для клуба, так и для Украины, ведь наша сборная будет выступать на Евро… Крайне важно сейчас побеждать с «Шахтером» в Лиге Европы, добиваться результата и продолжать выступать в еврокубках.

– Учитывая, что «Шахтер» остается единственной командой, которая в этом сезоне продолжает бороться за коэффициент страны в таблице УЕФА, о вас сейчас переживает вся Украина.

– Очень рад, что нас поддерживают. Понимаю, насколько «Шахтер» важен для страны, поэтому победа будет для всех украинцев.