Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы хотим подражать Реалу»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о сопернике в Лиге чемпионов

  • 24.02.2020 09:55
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы хотим подражать Реалу»
© ФК Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот клуб меня невероятно восхищает. Выступавшие в нем футболисты так много раз играли в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал трофей.

Возможно, Клаудио Браво выигрывал Лигу чемпионов и кто-то еще. У «Сити» не так много футболистов, завоевывавших этот кубок. Но нам необходимо желание выиграть турнир и быть самими собой. Мы можем победить в нем или проиграть. Но мы должны быть самими собой на протяжении 180 минут с «Реалом». Это самое настоящее испытание.

Это клуб, которому мы хотим подражать и копировать, и мы должны быть там. Я хочу отправиться в Мадрид и после окончания матча сказать: «Мы показали себя такими, какие мы есть». Это самое главное в подобных турнирах», - сказал Гвардиола.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоится 26 февраля в Мадриде и начнется в 22:00 по Киеву. 

Ранее Гвардиола пообещал, что останется в «Манчестер Сити», несмотря на отстранение клуба от еврокубков.

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Источник — Goal.com

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