«Рома» в рамках 25-го тура Серии А со счетом 4:0 обыграла «Лечче».
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Рома - Лечче
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Коларов (Рома).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Рома).
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Источник — Sport.ua
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