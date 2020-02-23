Рома Фонсеки забила 4 гола в ворота Лечче, Шахов вышел на замену

23 февраля в чемпионате Италии прошел матч 25-го тура. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», забила 4 гола в ворота «Лечче». Украинец Евгений Шахов вышел на замену у гостей сразу после перерыва. Один из голов забил Генрих Мхитарян, экс-форвард «Шахтера».

Большинство матчей тура были перенесены из-за профилактики распространения коронавируса в Италии.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 60 очков, далее идут «Лацио» (59), «Интер» (54), «Аталанта» (45), «Рома» (42), «Наполи» и «Милан» (по 36).

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Рома» – «Лечче» – 4:0

Голы: Дженгиз Юндер, 13 (1:0). Мхитарян, 37 (2:0). Джеко, 69 (3:0). Коларов, 80 (4:0).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Клайверт, 46), Джеко (Калинич, 82), Дженгиз Юндер (Перес, 61).

«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати (Меккарьелло, 83), Кальдерони, Лучони, Манкосу, Маер (Тахцидис, 66), Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Барак, Лападула.

Предупреждение: Манчини, 49.

Судья: Джакомелли (Италия).

Рим. Стадион Олимпико.

Турнирная таблица Серии A