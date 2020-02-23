Дарио СРНА: «Надеемся, украинцы прилетят живыми и здоровыми из Китая»

«Шахтер» выделяет самолет для эвакуации из зоны заражения коронавирусом

  • 23.02.2020 21:43
  • 994 просмотра
  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Надеемся, украинцы прилетят живыми и здоровыми из Китая»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Ассистент главного тренера и амбассадор клуба Дарио Срна рассказал об инициативе «Шахтера» выделить самолет, чтобы забрать украинцев из зоны заражения коронавирусом в Китае:

«Этим персонально занимается Президент Украины Владимир Зеленский. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжелый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой. Мы – одна страна и должны помогать друг другу.

«Шахтер» не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, Президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации все было хорошо, а «Шахтер» всегда будет готов помогать людям.

Да, между футболом и коронавирусом нет ничего общего. Но самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов все будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи».

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов озвучил позицию клуба относительно помощи украинцам в Китае:

«Мы обсуждали данный вопрос с генеральным директором и президентом: «Шахтер» готов и уже плотно над этим работает. Много разных бюрократических процедур, нужно собрать много бумаг. И, насколько мне известно, этим вопросом занимается лично сам Президент Владимир Зеленский. Все мы должны быть человечными. Это наши граждане, которые не смогли покинуть зону карантина.

ФК «Шахтер» выступил с позицией, у нас появилась такая возможность, и мы с удовольствием поможем. Мы – одна, единая страна, должны друг другу помогать. Это наши дети, наши матери, наши отцы, наши друзья. Мы должны быть примером. «Шахтер» всегда показывал, что в любой беде готов помогать и детям, и взрослым».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 22:02
    +1
    Дешевый пиар. Можно подумать в стране проблема с самолётами. Почему-то не предлагали свой самолет для обмена пленными с рашкой и боевиками
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 22:02
    +1
    Дешевый пиар. Можно подумать в стране проблема с самолётами. Почему-то не предлагали свой самолет для обмена пленными с рашкой и боевиками
    Ссылка
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