ПЯТОВ: «Шахтер готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами»

Капитан «Шахтера» рассказал, что команда следила за эвакуацией украинцами

  • 21.02.2020 20:29
  • 3140 просмотров
  • 68 комментариев
ПЯТОВ: «Шахтер готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о поддержке болельщиков в матче ЛЧ с «Бенфикой» (2:1) и желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане:

– Андрей, какие впечатления после вчерашнего поединка с «Бенфикой»? 
– Отличные! Отличная победа над сильным соперником. Теперь важно развить результат и хорошо сыграть в ответном матче в Лиссабоне. 

– Насколько чувствовалась поддержка трибун? 
– Знаете, мы остались единственным украинским клубом в еврокубках, поэтому во время матча с «Бенфикой» прекрасно понимали, что играем не только для наших болельщиков, но и для всех украинцев. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку! Очень важно клубу и болельщикам быть единым целым, поэтому хочу посвятить победу всем украинцам.   

– Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвращением украинцев из Китая. Чувствовалось ли это в команде? 
– Да, конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах. 

– Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки? 
– Да, после матча узнали. «Бенфике» решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:41
    0
    zvalenok03, 21.02.2020 21:37
    Зато сразу видно кто трепло, а кто тупой.
    Кто умный - тяжело определить. Даже ты не знаешь научных названий которыми оперируешшь в разговоре. Но в каждом посте делаешь *умные* замечания.
    Чем лучше сделана пропаганда, тем охотнее ты в нее веришь. Тобой в принципе легко манипулировать)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:40
    0
    zvalenok03, 21.02.2020 21:38
    Все. Надоели праведники. Которые пиаряться с умным видом и *патриотов* из себя изображают.
    Пойду лучше баварию смотреть.
    Пойди , пойди
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:38
    -1
    Все. Надоели праведники. Которые пиаряться с умным видом и *патриотов* из себя изображают.
    Пойду лучше баварию смотреть.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:37
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:23
    Когда аргументов нет, то начинаются оскорбления.
    Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
    До побачення.
    Чего тебя оскорблять ты мамонт пещерный
    Тебя в музей надо .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:37
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:23
    Когда аргументов нет, то начинаются оскорбления.
    Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
    До побачення.
    Чего тебя оскорблять ты мамонт пещерный
    Тебя в музей надо .
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:37
    -1
    digsum, 21.02.2020 21:34
    Ты веришь только тем, кто делает вид, что умный? Это многое объясняет))
    Зато сразу видно кто трепло, а кто тупой.
    Кто умный - тяжело определить. Даже ты не знаешь научных названий которыми оперируешшь в разговоре. Но в каждом посте делаешь *умные* замечания.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 21.02.2020 21:35
    0
    какая хорошая идея у Ахметова, может он профинансирует больницу (тубдиспансер) в Павлограде или Никополе, чтобы не закрыли? вот бы доброе дело было, спасибо не только Настя сказала, а эдак тысяч 200 человек населения????
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:34
    0
    zvalenok03, 21.02.2020 21:31
    Ты написал, что их проверили перед взлетом.
    Если не возмущаешься, если не задаешь вопросы, значит веришь что они здоровы.
    Тогда не трепись. Не делай вид что умный пописывая научные названия.
    Ты веришь только тем, кто делает вид, что умный? Это многое объясняет))
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 21.02.2020 21:32
    +1
    Мог бы,не мог бы.Готов не готов.Хочешь помочь ,помоги и не кричи об этом везде.Это я клубу Шахтер
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:32
    -1
    digsum, 21.02.2020 21:28
    Мне тоже ничего не говорит. Но я не пытаюсь влезть в то, в чем не специалист. Я не думаю, что в министерстве работают долбоебы, которые рискнут целой страной. Это кто-то хочет, чтобы так думали и велись на всякую средневековую ахинею
    Зато у нас там работают бизнесмены и политики-пиарщики.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:31
    -1
    digsum, 21.02.2020 21:28
    Мне тоже ничего не говорит. Но я не пытаюсь влезть в то, в чем не специалист. Я не думаю, что в министерстве работают долбоебы, которые рискнут целой страной. Это кто-то хочет, чтобы так думали и велись на всякую средневековую ахинею
    Ты написал, что их проверили перед взлетом.
    Если не возмущаешься, если не задаешь вопросы, значит веришь что они здоровы.
    Тогда не трепись. Не делай вид что умный пописывая научные названия.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:28
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:24
    Ничего. Объясни.
    Мне тоже ничего не говорит. Но я не пытаюсь влезть в то, в чем не специалист. Я не думаю, что в министерстве работают долбоебы, которые рискнут целой страной. Это кто-то хочет, чтобы так думали и велись на всякую средневековую ахинею
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 21:27
    +1
    WladWest, 21.02.2020 21:22
    Если все вывезли, то какого хрена на нашем самолёте 27 иностранцев приплыло?
    Ты посмотри граждане каких это стран. Там по одному-два человека из страны. Что бы не гнать в Китай лайнер за парой человек, попросили нас.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:24
    -1
    digsum, 21.02.2020 21:24
    Выявление РНК вируса методом ПЦР. Тебе это о чем-то говорит?
    Ничего. Объясни.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:24
    -1
    WladWest, 21.02.2020 21:22
    Если все вывезли, то какого хрена на нашем самолёте 27 иностранцев приплыло?
    Они сало едят?
    Значит украинцы тоже.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:24
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:20
    Значит они здоровые? Раз проверили.
    Зачем тогда здесь каранитн?
    Кстати. А что за проверка? На температуру?
    Выявление РНК вируса методом ПЦР. Тебе это о чем-то говорит?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:23
    -2
    MetalKH, 21.02.2020 21:21
    Из-за таких додиков, как ты, паника и поднимается. Тебе лучше самому к врачу сходить. Только к другому....
    Когда аргументов нет, то начинаются оскорбления.
    Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
    До побачення.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 21:23
    -1
    Згодом виявиться що цей коронавірус виявиться не небезпечнішим за попередній А1Н1. Але запаси марлі,захисних масок буде розпроданий вщент. Історія нічому не вчить? Дикунство,яке показали мешканці протестуючи проти розміщення наших евакуйованих з Китаю громадян,говорить про те що не навчилися ще вони думати власною головою,ними можна маніпулювати. А команді Шахтар великий респект,що вона готова підставити свое плече в справі евакуації з Китаю наших громадян!
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 21.02.2020 21:22
    +2
    MetalKH, 21.02.2020 21:04
    Ты такой бред несёшь, даже не представляешь. Все страны оттуда давно своих граждан эвакуировали. Только наши ждали до последнего
    Если все вывезли, то какого хрена на нашем самолёте 27 иностранцев приплыло?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 21.02.2020 21:22
    -1
    MetalKH, 21.02.2020 21:20
    Кто под подозрением?
    Кто вне подозрения?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 20:53
    +5
    zvalenok03, 21.02.2020 20:50
    Неужели нельзя было создать карантин со всеми удобствами в самом китае?
    Не дай бог кто-то заразу привез, то выходит привезли эпидемию.
    Украинская медицина такое не выдержит.
    Вася , срочно хватай каменюку и беги на абордаж больницы , там тебя сородичи по разуму заждались
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 20:52
    +4
    zvalenok03, 21.02.2020 20:50
    Неужели нельзя было создать карантин со всеми удобствами в самом китае?
    Не дай бог кто-то заразу привез, то выходит привезли эпидемию.
    Украинская медицина такое не выдержит.
    Карантин в Ухане?? Для 11 млн человек???? Расскажи как?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 20:55
    +3
    zvalenok03, 21.02.2020 20:53
    На пустыре за городом. Временный городок.
    Какой городок??? Там больше месяца город в полной блокаде. Ни заехать, ни выехать. Только на самолёте в другую страну
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 20:46
    +3
    Красивый пиар и ничего более . Хотя конечно лучше так , чем как дремучие мракобесы и завезенные гопники в Санжарах
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 21.02.2020 21:22
    +2
    MetalKH, 21.02.2020 21:04
    Ты такой бред несёшь, даже не представляешь. Все страны оттуда давно своих граждан эвакуировали. Только наши ждали до последнего
    Если все вывезли, то какого хрена на нашем самолёте 27 иностранцев приплыло?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:19
    +2
    zvalenok03, 21.02.2020 21:17
    А ты подумай во сколько раз повышаются шансы попасть напрямую, с самолетом.
    Каким образом, если их проверили перед взлетом?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 20:50
    +2
    serge_kr, 21.02.2020 20:49
    Еще один бот Жекипсиха отписался
    У тебя всё с головой нормально? Для тебя все боты. А кто ты такой? титушня проросейская?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 20:50
    +2
    serge_kr, 21.02.2020 20:37
    Пока Суркис и ему подобные киевские "патриоты" прячутся и открещиваются от наших людей, Шахтер готов послать клубный самолет за девочкой, вот где настоящие патриоты!
    Интересно , а реально даже за такие идиотские высеры вам бурбас платит ?
    Ну реально , это ж высер как в духе самой низкопробной русской пропаганды типо « бИндеровцы снигеря всем Львовом посреди Ялты распяли»
    Мне просто интересно , то что ты самая низшая ветвь в иерархии ботов я уже понял . Но даже для тебя такой высер , ну слишком уж глуп....
    С таким же успехом ты мог бы написать что Суркис и киевские патриоты этот вирус и придумали
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 20:47
    +2
    serge_kr, 21.02.2020 20:37
    Пока Суркис и ему подобные киевские "патриоты" прячутся и открещиваются от наших людей, Шахтер готов послать клубный самолет за девочкой, вот где настоящие патриоты!
    А кто прячется и открещивается , а ну поподробней , выдра ты бутиратная
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:37
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:23
    Когда аргументов нет, то начинаются оскорбления.
    Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
    До побачення.
    Чего тебя оскорблять ты мамонт пещерный
    Тебя в музей надо .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:37
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:23
    Когда аргументов нет, то начинаются оскорбления.
    Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
    До побачення.
    Чего тебя оскорблять ты мамонт пещерный
    Тебя в музей надо .
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 21.02.2020 21:32
    +1
    Мог бы,не мог бы.Готов не готов.Хочешь помочь ,помоги и не кричи об этом везде.Это я клубу Шахтер
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:28
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:24
    Ничего. Объясни.
    Мне тоже ничего не говорит. Но я не пытаюсь влезть в то, в чем не специалист. Я не думаю, что в министерстве работают долбоебы, которые рискнут целой страной. Это кто-то хочет, чтобы так думали и велись на всякую средневековую ахинею
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 21:27
    +1
    WladWest, 21.02.2020 21:22
    Если все вывезли, то какого хрена на нашем самолёте 27 иностранцев приплыло?
    Ты посмотри граждане каких это стран. Там по одному-два человека из страны. Что бы не гнать в Китай лайнер за парой человек, попросили нас.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:24
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:20
    Значит они здоровые? Раз проверили.
    Зачем тогда здесь каранитн?
    Кстати. А что за проверка? На температуру?
    Выявление РНК вируса методом ПЦР. Тебе это о чем-то говорит?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 21:21
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:20
    Значит они здоровые? Раз проверили.
    Зачем тогда здесь каранитн?
    Кстати. А что за проверка? На температуру?
    Из-за таких додиков, как ты, паника и поднимается. Тебе лучше самому к врачу сходить. Только к другому....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 21:20
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:11
    Фенечка, милая. А скольких ты заразила любовными болезнями возле вокзала?
    Та откуда у меня любовные болезни , я ж с тобой за гаражами не якшался
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 21.02.2020 21:17
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:11
    Мне на них класть и ложить.
    Ты можешь гарантировать, что наше государство сможет организовать полноценный карантин и полноценное эффективное лечение если, не дайй бог, привезли заразу? Если эта зараза начнет распространяться.
    Прежде чем минусовать сперва подумай.
    А тебя не смущает, что в житомирской области обьездную дорогу строили 40 китайцев, которые только вернулись с празднования китайского нового года? Сейчас они тоже на карантине. Как думаешь, от кого больше шансов заразиться?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 21.02.2020 21:16
    +1
    В ДНР/ЛНР отправьте, остатки адекватных украинцев заберете
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.02.2020 21:15
    +1
    zvalenok03, 21.02.2020 21:11
    Мне на них класть и ложить.
    Ты можешь гарантировать, что наше государство сможет организовать полноценный карантин и полноценное эффективное лечение если, не дайй бог, привезли заразу? Если эта зараза начнет распространяться.
    Прежде чем минусовать сперва подумай.
    А ты подумай о том, сможет ли зараза пробраться в страну и без того самолета? Да легко. Прямо сейчас какой-нибудь носитель на оленях едет в Харьков. Каким образом в портах стоят круизные лайнеры с сотнями заболевших? Достаточно одного, кто туда занесет вирус.
    __
    Цены на электронику (да и не только на нее) уже поперли вверх?
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