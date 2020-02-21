ПЯТОВ: «Шахтер готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами»

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о поддержке болельщиков в матче ЛЧ с «Бенфикой» (2:1) и желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане:

– Андрей, какие впечатления после вчерашнего поединка с «Бенфикой»?

– Отличные! Отличная победа над сильным соперником. Теперь важно развить результат и хорошо сыграть в ответном матче в Лиссабоне.

– Насколько чувствовалась поддержка трибун?

– Знаете, мы остались единственным украинским клубом в еврокубках, поэтому во время матча с «Бенфикой» прекрасно понимали, что играем не только для наших болельщиков, но и для всех украинцев. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку! Очень важно клубу и болельщикам быть единым целым, поэтому хочу посвятить победу всем украинцам.

– Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвращением украинцев из Китая. Чувствовалось ли это в команде?

– Да, конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

– Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?

– Да, после матча узнали. «Бенфике» решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.