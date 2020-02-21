ПЯТОВ: «Шахтер готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами»

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о поддержке болельщиков в матче ЛЧ с «Бенфикой» (2:1) и желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане:
– Андрей, какие впечатления после вчерашнего поединка с «Бенфикой»?
– Отличные! Отличная победа над сильным соперником. Теперь важно развить результат и хорошо сыграть в ответном матче в Лиссабоне.
– Насколько чувствовалась поддержка трибун?
– Знаете, мы остались единственным украинским клубом в еврокубках, поэтому во время матча с «Бенфикой» прекрасно понимали, что играем не только для наших болельщиков, но и для всех украинцев. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку! Очень важно клубу и болельщикам быть единым целым, поэтому хочу посвятить победу всем украинцам.
– Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвращением украинцев из Китая. Чувствовалось ли это в команде?
– Да, конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.
– Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?
– Да, после матча узнали. «Бенфике» решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Кто умный - тяжело определить. Даже ты не знаешь научных названий которыми оперируешшь в разговоре. Но в каждом посте делаешь *умные* замечания.
Пойду лучше баварию смотреть.
Пойду лучше баварию смотреть.
Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
До побачення.
Тебя в музей надо .
Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
До побачення.
Тебя в музей надо .
Кто умный - тяжело определить. Даже ты не знаешь научных названий которыми оперируешшь в разговоре. Но в каждом посте делаешь *умные* замечания.
Если не возмущаешься, если не задаешь вопросы, значит веришь что они здоровы.
Тогда не трепись. Не делай вид что умный пописывая научные названия.
Если не возмущаешься, если не задаешь вопросы, значит веришь что они здоровы.
Тогда не трепись. Не делай вид что умный пописывая научные названия.
Значит украинцы тоже.
Зачем тогда здесь каранитн?
Кстати. А что за проверка? На температуру?
Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
До побачення.
Не дай бог кто-то заразу привез, то выходит привезли эпидемию.
Украинская медицина такое не выдержит.
Не дай бог кто-то заразу привез, то выходит привезли эпидемию.
Украинская медицина такое не выдержит.
Ну реально , это ж высер как в духе самой низкопробной русской пропаганды типо « бИндеровцы снигеря всем Львовом посреди Ялты распяли»
Мне просто интересно , то что ты самая низшая ветвь в иерархии ботов я уже понял . Но даже для тебя такой высер , ну слишком уж глуп....
С таким же успехом ты мог бы написать что Суркис и киевские патриоты этот вирус и придумали
Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
До побачення.
Тебя в музей надо .
Браво. Озабоченные свидомиты так всегда поступают.
До побачення.
Тебя в музей надо .
Зачем тогда здесь каранитн?
Кстати. А что за проверка? На температуру?
Зачем тогда здесь каранитн?
Кстати. А что за проверка? На температуру?
Ты можешь гарантировать, что наше государство сможет организовать полноценный карантин и полноценное эффективное лечение если, не дайй бог, привезли заразу? Если эта зараза начнет распространяться.
Прежде чем минусовать сперва подумай.
Ты можешь гарантировать, что наше государство сможет организовать полноценный карантин и полноценное эффективное лечение если, не дайй бог, привезли заразу? Если эта зараза начнет распространяться.
Прежде чем минусовать сперва подумай.
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Цены на электронику (да и не только на нее) уже поперли вверх?
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