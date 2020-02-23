ФОТО. Гол Десны в ворота Шахтера отменили благодаря VAR

Футболист «Десны» Алексей Гуцуляк отметился забитым мячом на 59-й минуте поединка 19-го тура УПЛ с донецким «Шахтером».
Но арбитр встречи Евгений Арановский воспользовался системой VAR и не засчитал гол из-за офсайда у игрока «Десны» Филиппова.
Это первый мяч в истории украинского футбола, который отменили благодаря VAR. «Шахтер» победил «Десну» со счетом 1:0.
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Источник — Sport.ua
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