Иван ПЕТРЯК: «Никогда раньше не делал хет-трик»

Хавбек «Фехервара» прокомментировал хет-трик в ворота «Залаэгерсега» в 22-м туре чемпионата Венгрии

  • 22.02.2020 22:48
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Иван ПЕТРЯК: «Никогда раньше не делал хет-трик»
© ФК Фехервар. Иван Петряк

25-летний полузащитник «Фехервара» в поединке с «Залаэгерсегом» оформил «трюк со шляпой» за 12 минут. Для Петряка хет-трик стал первым в профессиональной карьере. После игры Иван забрал себе мяч, которым оформил хет-трик.

Как Петряк хет-трик за 12 минут сделал

«В этом матче у нас почти все получилось. Мы старались оказывать давление на нашего противника и это давало результат. Это был фантастический вечер. Очень рад, что сделал хет-трик. Раньше мне в профессиональной карьере не удавалось этого сделать. Здорово, что наши фаны праздновали вместе с нами», - сказал Петряк.


ФК Фехервар

Петряк перешел в «Фехервар» в 2019-м году, выступая перед этим год в аренде в «Ференцвароше», чем вызвал негодование фанов и руководства чемпиона Венгрии.

В нынешнем сезоне Петряк забил 5 голов в 22-х матчах чемпионата Венгрии.

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Источник — Sport.ua

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