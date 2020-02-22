Иван ПЕТРЯК: «Никогда раньше не делал хет-трик»

25-летний полузащитник «Фехервара» в поединке с «Залаэгерсегом» оформил «трюк со шляпой» за 12 минут. Для Петряка хет-трик стал первым в профессиональной карьере. После игры Иван забрал себе мяч, которым оформил хет-трик.

Как Петряк хет-трик за 12 минут сделал

«В этом матче у нас почти все получилось. Мы старались оказывать давление на нашего противника и это давало результат. Это был фантастический вечер. Очень рад, что сделал хет-трик. Раньше мне в профессиональной карьере не удавалось этого сделать. Здорово, что наши фаны праздновали вместе с нами», - сказал Петряк.



ФК Фехервар

Петряк перешел в «Фехервар» в 2019-м году, выступая перед этим год в аренде в «Ференцвароше», чем вызвал негодование фанов и руководства чемпиона Венгрии.

В нынешнем сезоне Петряк забил 5 голов в 22-х матчах чемпионата Венгрии.