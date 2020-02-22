ВИДЕО. Украинец Петряк сделал хет-трик в Венгрии за 12 минут

В матче чемпионата «Фехервар» переиграл клуб «Залаэгерсег» со счетом 4:1

  • 22.02.2020 20:39
  • 9121 просмотр
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Украинец Петряк сделал хет-трик в Венгрии за 12 минут
© Twitter

Сегодня, 22 февраля, в чемпионате Венгрии клуб МОЛ «Фехервар» переиграл команду «Залаэгерсег» со счетом 4:1.

Хет-трик в матче сделал Иван Петряк. Украинцу потребовалось всего 12 минут, чтобы забить три гола. При счете 1:0 он отличился на 49-й, 57-й и 61-й минутах, доведя перевес до 4:0. Соперник ответил голом престиже в конце матча.

Видео первого гола Петряка.

Видео второго и третьего голов Петряка.

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 21:29
    +1
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:16
    Перший - на межі фантастики. Це вже не гострий кут, він мало не від'ємний був
    посмотри матчи ТОП чемпионатов, что бы говорить о гранях фантастики
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 21:29
    0
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:17
    Та, щоо Черкаської області? Майже сусід
    Ага
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 21:27
    +2
    Trollface, 22.02.2020 20:49
    Красавчик в сборную
    Когда будет делать хет-трики в чемпионатах по сильнее уровня УПЛ, а не наоборот слабее как Венгрия. Тогда можно подумать о сборной.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:17
    0
    Trasher311987, 22.02.2020 21:15
    Смела рулит
    Та, щоо Черкаської області? Майже сусід
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:16
    -3
    Перший - на межі фантастики. Це вже не гострий кут, він мало не від'ємний був
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 21:15
    +3
    Смела рулит
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 22.02.2020 21:09
    +4
    Моторный хлопец,в сборной пригодится.Он и в Заре был ведущим игроком
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.02.2020 20:49
    +7
    Красавчик в сборную
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.02.2020 20:49
    +7
    Красавчик в сборную
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 22.02.2020 21:09
    +4
    Моторный хлопец,в сборной пригодится.Он и в Заре был ведущим игроком
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 21:15
    +3
    Смела рулит
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 21:27
    +2
    Trollface, 22.02.2020 20:49
    Красавчик в сборную
    Когда будет делать хет-трики в чемпионатах по сильнее уровня УПЛ, а не наоборот слабее как Венгрия. Тогда можно подумать о сборной.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 21:29
    +1
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:16
    Перший - на межі фантастики. Це вже не гострий кут, він мало не від'ємний був
    посмотри матчи ТОП чемпионатов, что бы говорить о гранях фантастики
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 21:29
    0
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:17
    Та, щоо Черкаської області? Майже сусід
    Ага
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 22.02.2020 21:17
    0
    Trasher311987, 22.02.2020 21:15
    Смела рулит
    Та, щоо Черкаської області? Майже сусід
    Ссылка
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