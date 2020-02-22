ВИДЕО. Украинец Петряк сделал хет-трик в Венгрии за 12 минут

Сегодня, 22 февраля, в чемпионате Венгрии клуб МОЛ «Фехервар» переиграл команду «Залаэгерсег» со счетом 4:1.
Хет-трик в матче сделал Иван Петряк. Украинцу потребовалось всего 12 минут, чтобы забить три гола. При счете 1:0 он отличился на 49-й, 57-й и 61-й минутах, доведя перевес до 4:0. Соперник ответил голом престиже в конце матча.
Видео первого гола Петряка.
Видео второго и третьего голов Петряка.
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Источник — Sport.ua
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