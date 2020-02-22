В воскресенье, 23-го февраля, пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».
Встреча состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет Юрий Иванов из Донецкой области. Начало матча в 14:00.
«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч из Александрии будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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