В воскресенье, 23-го февраля, пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».

Встреча состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет Юрий Иванов из Донецкой области. Начало матча в 14:00.

«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч из Александрии будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос», за которой можно следить здесь.