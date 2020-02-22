Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Конечно, Цыганков сыграет в этом сезоне»

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков почти полностью пропустил сборы в Турции из-за травмы, однако лидер команды вскоре сможет вернуться на поле.

Цыганков пропустил игру с «Ворсклой».

«Увидим ли Цыганкова на поле в этом сезоне? Конечно, увидим. Он на этой неделе работает в группе, уже провел три занятия, его ничего не лимитирует. Но сами понимаете, он много пропустил, ему нужно время для адаптации, для стопроцентной уверенности, что он может выйти на поле».

«Не хочу загадывать, но, может быть, в ближайшем матче он будет уже с командой», - сказал тренер Алексей Михайличенко.