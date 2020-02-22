Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Конечно, Цыганков сыграет в этом сезоне»

Игрок «Динамо» вскоре должен вернуться на поле

  • 22.02.2020 20:48
  • 3091 просмотр
  • 3 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Конечно, Цыганков сыграет в этом сезоне»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков почти полностью пропустил сборы в Турции из-за травмы, однако лидер команды вскоре сможет вернуться на поле.

Цыганков пропустил игру с «Ворсклой».

«Увидим ли Цыганкова на поле в этом сезоне? Конечно, увидим. Он на этой неделе работает в группе, уже провел три занятия, его ничего не лимитирует. Но сами понимаете, он много пропустил, ему нужно время для адаптации, для стопроцентной уверенности, что он может выйти на поле».

«Не хочу загадывать, но, может быть, в ближайшем матче он будет уже с командой», - сказал тренер Алексей Михайличенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 21:43
    0
    Цыганкову нужно валить из этого Динамо физручилы, пока не поздно. Нет у него перспективы для роста
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    steelmaker
      steelmaker, 22.02.2020 21:06
    +1
    Загнал Миха Витька своими тестами Купера
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    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:56
    -10
    "Виктор Цыганков почти полностью пропустил сборы в Турции из-за травмы"
    *
    У Цыгана что там анальный разрыв, который не заживает без вазелина??
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    steelmaker
      steelmaker, 22.02.2020 21:06
    +1
    Загнал Миха Витька своими тестами Купера
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 21:43
    0
    Цыганкову нужно валить из этого Динамо физручилы, пока не поздно. Нет у него перспективы для роста
    Ссылка
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