Александр БАБИЧ: «Заря борется за 2-е место, а Мариуполь - за топ-6»

Наставник прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 22.02.2020 18:10
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  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Заря борется за 2-е место, а Мариуполь - за топ-6»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение 1:2 в от «Зари» в первом матче УПЛ в 2020 году.

— Есть такие игры, такие поражения, после которых не стыдно. Об этом я и ребятам сказал в раздевалке. Получился такой «зимне-весенний» футбол и мы играли с командой, которая борется за 2-е место. Считаю, что мы создали достаточно голевых моментов. Хотя и возле наших ворот были моменты. Цена ошибки в таком матче была велика. И та команда, которая забила первый мяч, получала преимущество. В принципе, так оно и получилось.

Есть и положительные моменты в нашей игре. Мы создали много голевых ситуаций. Также хотел бы отметить характер у нашей команды. Даже пропустив два мяча, мы продолжали играть, сократили отставание до минимума и могли вырвать ничью.

— Тренер «Зари» сказал, что его команде где-то повезло. А вы как считаете?

— Если посмотреть на количество голевых моментов, то, наверное, игра была равной. Но где-то класс футболистов «Зари» сказался. Но в футболе без везения никуда. Мы не попадаем в ворота из вратарской… Но и у наших ворот были опасные моменты. Как для «весеннего» футбола получился динамичный матч со множеством моментов у ворот двух команд.

— Погода и поле сказались на игре?

— Февраль месяц на дворе, погода и поле были тяжелыми. Естественно, это сказалось на качестве футбола. Но поле было одинаковым для команд. С таким отношением наших ребят, с тем желанием, с которыми они играли и старались выполнить нашу установку, я думаю наши победы не за горами.

— «Мариуполю» осталось провести три игры на первом этапе. Учитывая плотность в турнирной таблице, шансы вашей команды на попадание в топ-6 ухудшились?

— Шансы остаются. Впереди у нас еще три финала. На данный момент мы понимаем, что «Заря» борется за 2-е место, а мы — за попадание в первую «шестерку». Здесь, безусловно, разница есть.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 22.02.2020 18:19
    +1
    Марідуполь повинен грать в Пєдіві..
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 22.02.2020 18:19
    +1
    Марідуполь повинен грать в Пєдіві..
    Ссылка
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