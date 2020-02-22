Ман Сити нанял против УЕФА адвоката, который дважды блокировал Brexit

Руководство «Манчестер Сити» собирается всерьез повоевать с УЕФА и добиться отмены 2-летнего еврокубкового бана, наложенного главным футбольным органом континента на клуб из-за нарушений норм финансового фэйр-плей.

Для этого боссы «горожан» наняли авторитетного в Британии адвоката Дэвида Панника, который в 2016 и 2019 годах дважды добивался блокирования процедуры Brexit.

За свои услуги Панник будет получать по 20 тысяч фунтов ежедневно, а также возглавит юридическую команду «Сити», которая будет сфокусирована на отмене еврокубковой дисквалификации в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Напомним, помимо двухлетнего отстранения от еврокубков УЕФА наказал «Манчестер Сити» еще и денежным штрафом в размере 30 миллионов евро.

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