Ман Сити нанял против УЕФА адвоката, который дважды блокировал Brexit

Юристу «горожане» будут платить по 20 тысяч фунтов ежедневно

  • 22.02.2020 11:00
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Ман Сити нанял против УЕФА адвоката, который дважды блокировал Brexit
© EPA. Дэвид Панник

Руководство «Манчестер Сити» собирается всерьез повоевать с УЕФА и добиться отмены 2-летнего еврокубкового бана, наложенного главным футбольным органом континента на клуб из-за нарушений норм финансового фэйр-плей.

Для этого боссы «горожан» наняли авторитетного в Британии адвоката Дэвида Панника, который в 2016 и 2019 годах дважды добивался блокирования процедуры Brexit.

За свои услуги Панник будет получать по 20 тысяч фунтов ежедневно, а также возглавит юридическую команду «Сити», которая будет сфокусирована на отмене еврокубковой дисквалификации в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Напомним, помимо двухлетнего отстранения от еврокубков УЕФА наказал «Манчестер Сити» еще и денежным штрафом в размере 30 миллионов евро.

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Источник — Mirror

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