Группу фанатов Бенфики избили хулиганы после матча в Харькове

Одному из травмированных португальцев пришлось отправиться в больницу

  • 21.02.2020 21:57
  • 2984 просмотра
  • 6 комментариев
Группу фанатов Бенфики избили хулиганы после матча в Харькове
© A Bola

Группа болельщиков португальской «Бенфики», которая приехала в Украину, чтобы посмотреть матч с донецким «Шахтером», была атакована хулиганами после игры 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1 в пользу «горняков»).

Инцидент произошел на выезде со стадиона в Харькове. Подробности пока неизвестны.

Португальское издание A Bola пишет, что нападение произошло при отсутствии реакции харьковских сил безопасности.

События вынудили одного из травмированных португальцев отправиться в больницу для проведения дополнительных диагностических тестов.

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Источник — A Bola

(1 голос)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 22.02.2020 00:31
    -4
    Zport., 21.02.2020 23:36
    Данецкую нечесть еще не всю выбили
    ЕСЛИ ФАНЫ БЕНФИКИ ЭТО ДОНЕЦКАЯ НЕЧЕСТЬ ТО ТЫ ЛОХ
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 21.02.2020 23:36
    +6
    Данецкую нечесть еще не всю выбили
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 22:30
    +4
    суркис ну перестань уже
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 22:26
    +3
    Слава Чебан, 21.02.2020 22:22
    есть же норпльные динамовские болелы? воо только где они все, вокруг одни такие как этот
    Есть же нормальные шлаковские болельщики? Вот, только где они все, вокруг одни такие как Слава Чебан и вечный пидор 12
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.02.2020 22:22
    -5
    Дід Піхто , 21.02.2020 22:12
    Суркис виноват?
    есть же норпльные динамовские болелы? воо только где они все, вокруг одни такие как этот
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 22:12
    +2
    Суркис виноват?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 21.02.2020 23:36
    +6
    Данецкую нечесть еще не всю выбили
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 22:30
    +4
    суркис ну перестань уже
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 22:26
    +3
    Слава Чебан, 21.02.2020 22:22
    есть же норпльные динамовские болелы? воо только где они все, вокруг одни такие как этот
    Есть же нормальные шлаковские болельщики? Вот, только где они все, вокруг одни такие как Слава Чебан и вечный пидор 12
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 22:12
    +2
    Суркис виноват?
    Ссылка
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