Дети из общеобразовательных школ смогут посетить матч Динамо – Ворскла

22 февраля в 17:00 в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. состоится матч 19-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Ворскла».

Хотя игра должна была проходить без зрителей, киевляне решили воспользоваться регламентными нормами и допустить на трибуны учащихся школ. Некоторое время между УАФ и клубом проходила заочная дискуссия о том, могут ли посещать игру дети общеобразовательных школ (позиция Динамо) или же только спортивных школ (позиция УАФ)

В результате, рассмотрев письмо Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, учитывая методические рекомендации УЕФА и практику применения международными Ассоциациями механизма проведения матчей без участия зрителей, ФК «Динамо» проинформировал о следующем порядке доступа на матч «Динамо» – «Ворскла».

Право на бесплатное посещение матча в соответствии с п. "е" ст. 26 Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу получают дети – учащиеся общеобразовательных школ города и дети-воспитанники футбольных школ города (в надлежащем сопровождении).

Вход на матч осуществляется на бесплатной основе при наличии соответствующих приглашений (или других документов, удостоверяющих право посещения матча) через центральные входные ворота стадиона «Динамо» 22 февраля, начиная с 16 часов.