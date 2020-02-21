Дети из общеобразовательных школ смогут посетить матч Динамо – Ворскла

«Динамо» проинформировало о порядке доступа на матч с «Ворсклой»

  • 21.02.2020 20:59
  • 509 просмотров
  • 4 комментария
Дети из общеобразовательных школ смогут посетить матч Динамо – Ворскла
© ФК Динамо Киев

22 февраля в 17:00 в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. состоится матч 19-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Ворскла».

Хотя игра должна была проходить без зрителей, киевляне решили воспользоваться регламентными нормами и допустить на трибуны учащихся школ. Некоторое время между УАФ и клубом проходила заочная дискуссия о том, могут ли посещать игру дети общеобразовательных школ (позиция Динамо) или же только спортивных школ (позиция УАФ)

В результате, рассмотрев письмо Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, учитывая методические рекомендации УЕФА и практику применения международными Ассоциациями механизма проведения матчей без участия зрителей, ФК «Динамо» проинформировал о следующем порядке доступа на матч «Динамо» – «Ворскла».

Право на бесплатное посещение матча в соответствии с п. "е" ст. 26 Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу получают дети – учащиеся общеобразовательных школ города и дети-воспитанники футбольных школ города (в надлежащем сопровождении).

Вход на матч осуществляется на бесплатной основе при наличии соответствующих приглашений (или других документов, удостоверяющих право посещения матча) через центральные входные ворота стадиона «Динамо» 22 февраля, начиная с 16 часов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Evil
    online
      Evil, 21.02.2020 21:12
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 21:10
    На що тільки не готове піти керівництво клубу Динамо аби тільки показати УАФ свою зневагу!!! Мені тепер цікаво на гру будуть приводити цілі класи і хто з батьків буде їх супрводжувати? Чи всю відповідальність покладуть на вчителів?
    Павел и ко нахер и надо посылать они с париком не понимают другого обращения
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 21.02.2020 21:11
    +1
    rugby1970, 21.02.2020 21:02
    И зачем детям показывать ЖЕСТКОЕ ПОРНО в исполнении дегенератов, бездарно писающих на газон за бешенные деньги??? ТЬФУ!!!
    Вот именно по этому на шахтер ходит только загаражная щаднеприводная алкашня
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 21:10
    -2
    На що тільки не готове піти керівництво клубу Динамо аби тільки показати УАФ свою зневагу!!! Мені тепер цікаво на гру будуть приводити цілі класи і хто з батьків буде їх супрводжувати? Чи всю відповідальність покладуть на вчителів?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.02.2020 21:02
    -1
    И зачем детям показывать ЖЕСТКОЕ ПОРНО в исполнении дегенератов, бездарно писающих на газон за бешенные деньги??? ТЬФУ!!!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 21.02.2020 21:12
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 21:10
    На що тільки не готове піти керівництво клубу Динамо аби тільки показати УАФ свою зневагу!!! Мені тепер цікаво на гру будуть приводити цілі класи і хто з батьків буде їх супрводжувати? Чи всю відповідальність покладуть на вчителів?
    Павел и ко нахер и надо посылать они с париком не понимают другого обращения
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 21.02.2020 21:11
    +1
    rugby1970, 21.02.2020 21:02
    И зачем детям показывать ЖЕСТКОЕ ПОРНО в исполнении дегенератов, бездарно писающих на газон за бешенные деньги??? ТЬФУ!!!
    Вот именно по этому на шахтер ходит только загаражная щаднеприводная алкашня
    Ссылка
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