ОФИЦИАЛЬНО. Динамо на матч с Ворсклой пустит детей и их родителей

Матч чемпионата Украины «Динамо» - «Ворскла» должен пройти без болельщиков, так как киевляне были наказаны одной игрой при пустых трибунах за расизм во время поединка против «Шахтера».
«Динамо» официально подтвердило, что решило применить норму регламента УАФ и на матч с полтавчанами пригласить детей - воспитанников футбольных школ города Киева, в возрасте до 14 лет, в сопровождении родителей и педагогов.
Таким образом, на трибунах совсем уж пусто не будет.
Ранее «Динамо» подавало апелляцию на решение наказать клуб матчем без зрителей, однако УАФ подтвердила первоначальный вердикт.
Матч «Динамо» - «Ворскла» состоится 22-го февраля на стадионе имени Лобановского.
Источник — ФК Динамо Киев
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Надо ещё малят из интернатов привезти, курсантов, несовершеннолетних зеков, полициянтов, ну и атошников, тысяч по 2 каждых... Будет аншлаНг...
Это отлично
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Это отлично
Это отлично
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