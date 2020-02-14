ОФИЦИАЛЬНО. Динамо на матч с Ворсклой пустит детей и их родителей

Матч чемпионата Украины «Динамо» - «Ворскла» должен пройти без болельщиков, так как киевляне были наказаны одной игрой при пустых трибунах за расизм во время поединка против «Шахтера».

«Динамо» официально подтвердило, что решило применить норму регламента УАФ и на матч с полтавчанами пригласить детей - воспитанников футбольных школ города Киева, в возрасте до 14 лет, в сопровождении родителей и педагогов.

Таким образом, на трибунах совсем уж пусто не будет.

Ранее «Динамо» подавало апелляцию на решение наказать клуб матчем без зрителей, однако УАФ подтвердила первоначальный вердикт.

Матч «Динамо» - «Ворскла» состоится 22-го февраля на стадионе имени Лобановского.