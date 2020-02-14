ОФИЦИАЛЬНО. Динамо на матч с Ворсклой пустит детей и их родителей

На трибунах пусто не будет

  • 14.02.2020 16:56
  • 1356 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо на матч с Ворсклой пустит детей и их родителей
© fcdynamo.kiev.ua

Матч чемпионата Украины «Динамо» - «Ворскла» должен пройти без болельщиков, так как киевляне были наказаны одной игрой при пустых трибунах за расизм во время поединка против «Шахтера».

«Динамо» официально подтвердило, что решило применить норму регламента УАФ и на матч с полтавчанами пригласить детей - воспитанников футбольных школ города Киева, в возрасте до 14 лет, в сопровождении родителей и педагогов.

Таким образом, на трибунах совсем уж пусто не будет.

Ранее «Динамо» подавало апелляцию на решение наказать клуб матчем без зрителей, однако УАФ подтвердила первоначальный вердикт.

Матч «Динамо» - «Ворскла» состоится 22-го февраля на стадионе имени Лобановского.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:37
    0
    serge_kr, 14.02.2020 17:16
    Главное чтобы совы не прошли и не испортили детям настроение своими нацистскими кричалками!
    Я против различного проявления расизма и т д, и не оправдываю тех уродов, которые устроили весь этот шабаш, но мне вот просто интересно, как можно было за кудахтаньем сов услышать нацистские кричалки? Может вы еще напишете какие именно нацистские кричалки разносились с трибун? И еще вопрос, почему кроме вас, больше никто нацистских кричалок не слышал? А я скажу почему, вы типичный тролль, провокатор и вы преследуете цель разжечь межнациональную рознь и вызвать срач
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:35
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:29
    Но я почти уверен что он не сыграет. Сразу после травмы бросать его в такое пекло с МС. Ни один тренер на такое не решится
    Все зависит от тренировок и тренера.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 17:33
    -1
    zakharka, 14.02.2020 17:30
    Не забудьте плакаты : " Суркис - чмо!" , все равно дети не знают что это?!!
    То ты не знаешь ихних новых матюков на сленге
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 17:32
    -3
    Мальчишки и девчонки! А также их родители! Унылого футбола увидеть не хотите ли?
    Надо ещё малят из интернатов привезти, курсантов, несовершеннолетних зеков, полициянтов, ну и атошников, тысяч по 2 каждых... Будет аншлаНг...
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 14.02.2020 17:30
    0
    Не забудьте плакаты : " Суркис - чмо!" , все равно дети не знают что это?!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:29
    +2
    Trasher311987, 14.02.2020 17:27
    Ярмола восстановился и может сыграть с Сити.
    Это отлично
    Но я почти уверен что он не сыграет. Сразу после травмы бросать его в такое пекло с МС. Ни один тренер на такое не решится
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:27
    0
    Ярмола восстановился и может сыграть с Сити.
    Это отлично
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 14.02.2020 17:24
    0
    Красиво уделали фэфэу
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 14.02.2020 17:16
    -1
    Главное чтобы совы не прошли и не испортили детям настроение своими нацистскими кричалками!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.02.2020 17:14
    +3
    Простыми словами, хочешь на стадион - возьми с собой ребенка. А вообще никто не будет следить за возрастным цензом, кто захочет тот придет.. Как они будут проверять ты с ребенком, твой или нет? Свидетельство о рождении показывать и с паспортом приходить?)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 17:14
    +2
    Отлично . Молодцы !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:12
    +2
    Молодцы.
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    alefteev77
      alefteev77, 14.02.2020 17:01
    +2
    Наверное, это может быть первый футбольный матч в Киеве без отборных матов.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.02.2020 17:14
    +3
    Простыми словами, хочешь на стадион - возьми с собой ребенка. А вообще никто не будет следить за возрастным цензом, кто захочет тот придет.. Как они будут проверять ты с ребенком, твой или нет? Свидетельство о рождении показывать и с паспортом приходить?)))
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:29
    +2
    Trasher311987, 14.02.2020 17:27
    Ярмола восстановился и может сыграть с Сити.
    Это отлично
    Но я почти уверен что он не сыграет. Сразу после травмы бросать его в такое пекло с МС. Ни один тренер на такое не решится
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 17:14
    +2
    Отлично . Молодцы !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:12
    +2
    Молодцы.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.02.2020 17:01
    +2
    Наверное, это может быть первый футбольный матч в Киеве без отборных матов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:35
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:29
    Но я почти уверен что он не сыграет. Сразу после травмы бросать его в такое пекло с МС. Ни один тренер на такое не решится
    Все зависит от тренировок и тренера.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.02.2020 17:37
    0
    serge_kr, 14.02.2020 17:16
    Главное чтобы совы не прошли и не испортили детям настроение своими нацистскими кричалками!
    Я против различного проявления расизма и т д, и не оправдываю тех уродов, которые устроили весь этот шабаш, но мне вот просто интересно, как можно было за кудахтаньем сов услышать нацистские кричалки? Может вы еще напишете какие именно нацистские кричалки разносились с трибун? И еще вопрос, почему кроме вас, больше никто нацистских кричалок не слышал? А я скажу почему, вы типичный тролль, провокатор и вы преследуете цель разжечь межнациональную рознь и вызвать срач
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 14.02.2020 17:30
    0
    Не забудьте плакаты : " Суркис - чмо!" , все равно дети не знают что это?!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:27
    0
    Ярмола восстановился и может сыграть с Сити.
    Это отлично
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.02.2020 17:24
    0
    Красиво уделали фэфэу
    Ссылка
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