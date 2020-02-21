Снигур сразится с Костюк в полуфинале 60-тысячника ITF в Каире

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№231 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.
В матче 1/4 финала украинка одолела Елену Габриэлу Рузе из Румынии (№178 WTA).
Каир. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния) – 6:2, 6:1
В 1/2 финала Снигур сразится еще с одной украинкой Мартой Костюк, которая ранее переиграла Изабеллу Шиникову из Болгарии.
Также отметим, что в парном финале Украину представляют Марта Костюк и Анастасия Шошина. Правда сыграют они в разных командах, поэтому одна из украинок точно возьмет парный титул.
Источник — Sport.ua
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