Снигур сразится с Костюк в полуфинале 60-тысячника ITF в Каире

Обе украинки преодолели четвертьфинальную стадию

  • 21.02.2020 19:05
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Снигур сразится с Костюк в полуфинале 60-тысячника ITF в Каире
© alhabtoortennis. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№231 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.
 
В матче 1/4 финала украинка одолела Елену Габриэлу Рузе из Румынии (№178 WTA).
 
Каир. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния) – 6:2, 6:1
 
В 1/2 финала Снигур сразится еще с одной украинкой Мартой Костюк, которая ранее переиграла Изабеллу Шиникову из Болгарии.
 
Также отметим, что в парном финале Украину представляют Марта Костюк и Анастасия Шошина. Правда сыграют они в разных командах, поэтому одна из украинок точно возьмет парный титул. 

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Источник — Sport.ua

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