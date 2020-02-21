Украинский парный финал в Каире. Костюк сыграет против Шошиной

На турнире ITF W60 в Египте прошли полуфинальные матчи в парном разряде. Украинская теннисистка Анастасия Шошина вместе с Паулой Каней из Польши обыграли дуэт Ирина Мария Бара/Лесли Керхов в двух сетах и вышли в финал.
В решающем матче они сыграют с дуэтом Марта Костюк (Украина)/Камилла Рахимова (Россия).
Ранее Костюк вышла в полуфинал одиночного разряда этого турнира.
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Источник — Большой теннис Украины
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