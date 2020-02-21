Каир. Костюк шагает в полуфинал 60-тысячника ITF

Марта в матче 1/2 финала может встретиться с еще одной украинкой Дарьей Снигур

  • 21.02.2020 13:17
  • 478 просмотров
  • 2 комментария
Каир. Костюк шагает в полуфинал 60-тысячника ITF
© ФТУ. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) продолжает победную серию на 60-тысячнике ITF в Каире.
 
В четвертьфинале 17-летняя украинка в двух сетах одолела Изабеллу Шиникову из Болгарии (№167 WTA).
 
Каир. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 6:3
 
В полуфинале Костюк сразится против еще одной украинки Дарья Снигур (№231 WTA) или восьмой сеяной Елены Габриэлы Рузе из Румынии (№178 WTA).

Ранее Марта Костюк прошла в парный полуфинал.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2020 13:42
    0
    Полет нормальный. Теперь более за Дашу. Жду финал чемпионата Украины по теннису среди юниорок
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 21.02.2020 13:29
    0
    Марту з перемогою! Сьогодні впевнено розбила Шінікову. Як кажуть до можливої Снігур готова.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2020 13:42
    0
    Полет нормальный. Теперь более за Дашу. Жду финал чемпионата Украины по теннису среди юниорок
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 21.02.2020 13:29
    0
    Марту з перемогою! Сьогодні впевнено розбила Шінікову. Як кажуть до можливої Снігур готова.
    Ссылка
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