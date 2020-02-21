Каир. Костюк шагает в полуфинал 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) продолжает победную серию на 60-тысячнике ITF в Каире.
В четвертьфинале 17-летняя украинка в двух сетах одолела Изабеллу Шиникову из Болгарии (№167 WTA).
Каир. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 6:3
В полуфинале Костюк сразится против еще одной украинки Дарья Снигур (№231 WTA) или восьмой сеяной Елены Габриэлы Рузе из Румынии (№178 WTA).
Ранее Марта Костюк прошла в парный полуфинал.
Источник — Sport.ua
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