Каир. Костюк шагает в полуфинал 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) продолжает победную серию на 60-тысячнике ITF в Каире.



В четвертьфинале 17-летняя украинка в двух сетах одолела Изабеллу Шиникову из Болгарии (№167 WTA).



Каир. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 6:3



В полуфинале Костюк сразится против еще одной украинки Дарья Снигур (№231 WTA) или восьмой сеяной Елены Габриэлы Рузе из Румынии (№178 WTA).

Ранее Марта Костюк прошла в парный полуфинал.