Каир. Костюк прошла в парный полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда на 60-тысячнике ITF в Каире.



В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Камиллой Рахимовой из России в двух сетах одолела четвертый сеяный тандем Анастасия Гасанова (Россия) / Изабелла Шиникова (Болгария).



Каир. Четвертьфинал парного разряда

Марта Костюк / Камилла Рахимова – Анастасия Гасанова / Изабелла Шиникова – 6:3, 6:3



В следующем раунде Костюк и Рахимова сразятся против второй сеяной пары Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).



Напомним, в полуфинале парного разряда также сыграет и Анастасия Шошина.



Ранее Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда.