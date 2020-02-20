Каир. Костюк прошла в парный полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда на 60-тысячнике ITF в Каире.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Камиллой Рахимовой из России в двух сетах одолела четвертый сеяный тандем Анастасия Гасанова (Россия) / Изабелла Шиникова (Болгария).
Каир. Четвертьфинал парного разряда
Марта Костюк / Камилла Рахимова – Анастасия Гасанова / Изабелла Шиникова – 6:3, 6:3
В следующем раунде Костюк и Рахимова сразятся против второй сеяной пары Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).
Напомним, в полуфинале парного разряда также сыграет и Анастасия Шошина.
Ранее Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.