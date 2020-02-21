Барселона – Эйбар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы принимают команду из нижней части турнирной таблице

  • 21.02.2020 16:06
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Барселона – Эйбар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Barca Blaugranes

В субботу, 22 февраля, в рамках 25-го тура Ла Лиги каталонская «Барселона» сыграет с «Эйбаром». Поединок состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча в 17:00 по Киеву.

«Барселона» продолжает борьбу с «Реалом» за первое место в чемпионате Испании. От «бланкос» каталонцы отстают всего на одно очко. Поэтому интрига в соперничестве за титул в самом разгаре.

На этой неделе «Барселона» купила форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Каталонцам разрешили подписать игрока после закрытия трансферного окна, поскольку основные форварды клуба Суарес и Дембеле травмированы. 28-летний футболист может дебютировать в игре с «Эйбаром», благо соперник далеко не самый сильный. Но ожидать, что каталонцы выпустят футболиста в старте, пока не стоит.

После поражения от «Валенсии» 25 января «Барселона» отстала от «Реала» на три очка, но в последнем туре «Реал» потерял очки с «Сельтой», так что каталонцы вновь близко от своего главного соперника. После того поражения подопечные Кике Сетьена выдали серию из трех побед в чемпионате, обыграв «Леванте», «Бетис» и «Хетафе». Отметим, что все победы были добыты в тяжелых матчах, в каждом из них каталонцы победили с разницей в один мяч.

Матч с «Эйбаром» можно рассматривать и как подготовку к Лиге чемпионов, ведь уже 25 февраля каталонский клуб сыграет с «Наполи».

«Эйбар» - явный аутсайдер в этом матче. Команда из одноименного города решает совсем другие задачи - остаться в Ла Лиге. Коллектив Хосе Луиса Мендилибара уже три матча кряду не может победить. От зоны вылета «Эйбар» отделает всего три очка, поэтому вся борьба за выживание впереди. В первом круге каталонцы разгромили «Эйбар» со счетом 3:0 на выезде. Ожидать равной борьбы в матче на «Камп Ноу» не стоит.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Де Йонг, Бускетс, Видаль, Фати, Гризманн, Месси.

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Бургос, Оливера, Коте, Кристофоро, Диоп, Леон, Эспозито, Ореллана, Энрич.

 

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22 февраля, суббота

«Барселона» — «Эйбар»
Барселона. «Камп Ноу». Начало - в 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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