В субботу, 22 февраля, состоится матч 25-го тура Ла Лиги в котором «Барселона» примет «Эйбар». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Матч стартует в 17:00 по киевскому времени.
«Барселона» – «Эйбар». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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