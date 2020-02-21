Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Бенфика по версии InStat

Лидер «горняков» продемонстрировал наивысший показатель

  • 21.02.2020 08:56
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Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Бенфика по версии InStat
© ФК Шахтер. Тайсон

Полузащитник «Шахтера» Тайсон стал самым полезным игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (2:1).

За данными InStat рейтинг эффективности его игры составил 323 балла. За 90 минут бразильский хавбек выполнил 93 ТТД с браком в 20%.

В активе бывшего капитана оранжево-черных один удар по воротам, шесть острых передач и шесть выигранных единоборств.

В тройку лучших игроков поединка также вошли Виктор Коваленко (317 баллов) и Исмаили (314 баллов).

Отметим, что Тайсон и Каштру не пожали друг другу руки после того, как бразилец был заменен.

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Источник — zbirna.com

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