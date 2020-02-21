Андрей ШЕВЧЕНКО: «Все сборники Шахтера выглядели хорошо»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над португальской «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Считаю, что «Шахтер» хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко.

Все сборники «Шахтера» выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть», - сказал Шевченко.

Ответный матч «Бенфика» – «Шахтер» состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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