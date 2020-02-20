Шахтер – Бенфика. Видео гола Коваленко

Хавбек донецкого клуба снова вывел свою команду вперед

  • 20.02.2020 21:38
  • 8654 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер – Бенфика. Видео гола Коваленко
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко забил второй гол своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».
 
При счете 1:1 на 72-й минуте Коваленко откликнулся в штрафной площади на великолепный пас Жуниора Мораеса, точно пробив в одно касание.

Напомним, в первом тайме был отменен гол Марлоса.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 20.02.2020 22:38
    0
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 20.02.2020 22:27
    +2
    Хай його хейтери трохи роти позакривають
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 20.02.2020 22:27
    +2
    Хай його хейтери трохи роти позакривають
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 20.02.2020 22:38
    0
    Ссылка
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