Шахтер – Бенфика. Видео гола Коваленко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко забил второй гол своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».
При счете 1:1 на 72-й минуте Коваленко откликнулся в штрафной площади на великолепный пас Жуниора Мораеса, точно пробив в одно касание.
Напомним, в первом тайме был отменен гол Марлоса.
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Источник — Футбол 1/2/3
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