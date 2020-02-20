ВИДЕО. Гол Марлоса в ворота Бенфики отменен после вмешательства VAR

Судейская бригада решила, что полузащитник донецкого клуба забил из офсайда

  • 20.02.2020 20:25
  • 7496 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Гол Марлоса в ворота Бенфики отменен после вмешательства VAR
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос на 20-й минуте матче 1/16 финала Лиги Европы поразил ворота португальской «Бенфики» после быстрой контратаки своей команды.

К сожалению, главный арбитр матча Бобби Мэдден после совещания с видеоассистентами принял решения отменить гол из-за офсайда.

На табло остались нули.

 

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 21:06
    0
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:59
    да, нет, я конечно понимаю что по факту он был, но на деле его не должны были фиксировать, так как вар по таким мелочам не должен применяться
    Нет. Кабинка ВАР мониторит все в режиме нон-стоп. Если явное нарушение, то идет остановка от главного арбитра. Если нарушений никто на поле не заметил, а оно есть, потом идет сообщение по рации из кабинки. То есть забить из офсайда теперь невозможно.
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    Lucem Ferre
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:59
    +1
    digsum, 20.02.2020 20:55
    По правилам как раз отменили верно. Другое дело, что пора в связи с техническими новшествами правила корректировать. Эти миллиметражи убивают атмосферу футбола. Теперь надо 10 раз подождать, прежде чем радоваться голу
    да, нет, я конечно понимаю что по факту он был, но на деле его не должны были фиксировать, так как вар по таким мелочам не должен применяться
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    turist86
    online
      turist86, 20.02.2020 20:58
    +2
    коментатор, на фіга було каркати про перший гол 2020 і геніальність Марлоса?
    Не міг дочекатися, коли арбітр остаточно вирішить?
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    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 20:55
    +1
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:51
    да там с любого повтора офсайда не было, в рекомендациях к правилам четко сказано все спорные и неочевидные моменты трактовать в пользу атаки, там даже варом смотреть нечего было, на одной линии игроки стоят, и вообще вар должен применяться по задумке только в случае если судья не заметил ЯВНОГО 100%го нарушения правил, а тут такое чувство что им вар дали как раз на этой стадии и они выслужится пытаются прикапываясь к незначительным мелочам, позор
    По правилам как раз отменили верно. Другое дело, что пора в связи с техническими новшествами правила корректировать. Эти миллиметражи убивают атмосферу футбола. Теперь надо 10 раз подождать, прежде чем радоваться голу
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    Lucem Ferre
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:52
    -1
    stopor2016, 20.02.2020 20:49
    Ну , VAR показал чётко - был.
    ну так в том то и дело что в такой ситуации вар и показывать не должен, игроки на линии, лайнсмен флаг не поднял, в динамике он офсайда не увидел, трактовка в пользу атаки, с какого перепуга они вобще начали повтор смотреть и эти 10 см нарисовали, непонятно
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    Saar
    online
      Saar, 20.02.2020 20:51
    -1
    bonv, 20.02.2020 20:41
    З цього повтору - офсайду не було.
    Ну, с таким взгдядом, у тебя и черный цвет-белый.
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    Lucem Ferre
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:51
    -2
    да там с любого повтора офсайда не было, в рекомендациях к правилам четко сказано все спорные и неочевидные моменты трактовать в пользу атаки, там даже варом смотреть нечего было, на одной линии игроки стоят, и вообще вар должен применяться по задумке только в случае если судья не заметил ЯВНОГО 100%го нарушения правил, а тут такое чувство что им вар дали как раз на этой стадии и они выслужится пытаются прикапываясь к незначительным мелочам, позор
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.02.2020 20:49
    0
    bonv, 20.02.2020 20:41
    З цього повтору - офсайду не було.
    Ну , VAR показал чётко - был.
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    bonv
      bonv, 20.02.2020 20:41
    0
    З цього повтору - офсайду не було.
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    turist86
    online
      turist86, 20.02.2020 20:58
    +2
    коментатор, на фіга було каркати про перший гол 2020 і геніальність Марлоса?
    Не міг дочекатися, коли арбітр остаточно вирішить?
    Ссылка
    Lucem Ferre
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:59
    +1
    digsum, 20.02.2020 20:55
    По правилам как раз отменили верно. Другое дело, что пора в связи с техническими новшествами правила корректировать. Эти миллиметражи убивают атмосферу футбола. Теперь надо 10 раз подождать, прежде чем радоваться голу
    да, нет, я конечно понимаю что по факту он был, но на деле его не должны были фиксировать, так как вар по таким мелочам не должен применяться
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 20:55
    +1
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:51
    да там с любого повтора офсайда не было, в рекомендациях к правилам четко сказано все спорные и неочевидные моменты трактовать в пользу атаки, там даже варом смотреть нечего было, на одной линии игроки стоят, и вообще вар должен применяться по задумке только в случае если судья не заметил ЯВНОГО 100%го нарушения правил, а тут такое чувство что им вар дали как раз на этой стадии и они выслужится пытаются прикапываясь к незначительным мелочам, позор
    По правилам как раз отменили верно. Другое дело, что пора в связи с техническими новшествами правила корректировать. Эти миллиметражи убивают атмосферу футбола. Теперь надо 10 раз подождать, прежде чем радоваться голу
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 21:06
    0
    Lucem Ferre, 20.02.2020 20:59
    да, нет, я конечно понимаю что по факту он был, но на деле его не должны были фиксировать, так как вар по таким мелочам не должен применяться
    Нет. Кабинка ВАР мониторит все в режиме нон-стоп. Если явное нарушение, то идет остановка от главного арбитра. Если нарушений никто на поле не заметил, а оно есть, потом идет сообщение по рации из кабинки. То есть забить из офсайда теперь невозможно.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.02.2020 20:49
    0
    bonv, 20.02.2020 20:41
    З цього повтору - офсайду не було.
    Ну , VAR показал чётко - был.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.02.2020 20:41
    0
    З цього повтору - офсайду не було.
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