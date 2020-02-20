ВИДЕО. Гол Марлоса в ворота Бенфики отменен после вмешательства VAR

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос на 20-й минуте матче 1/16 финала Лиги Европы поразил ворота португальской «Бенфики» после быстрой контратаки своей команды.
К сожалению, главный арбитр матча Бобби Мэдден после совещания с видеоассистентами принял решения отменить гол из-за офсайда.
На табло остались нули.
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Источник — Sport.ua
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Не міг дочекатися, коли арбітр остаточно вирішить?
Не міг дочекатися, коли арбітр остаточно вирішить?
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