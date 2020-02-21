Антонио КОНТЕ: «Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава»

Главный тренер «Интера» – о победе над «Лудогорцем»

  • 21.02.2020 03:58
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Антонио КОНТЕ: «Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава»
© romapress.net. Антонио Конте

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над болгарским «Лудогорцем» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом тайме игра проходила в медленном темпе, мы адаптировались к стилю игры «Лудогорца». После перерыва мы изменили интенсивность, стали быстрее двигать мяч и забили два гола.

Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава. Мы используем этот турнир, чтобы дать игровое время тем футболистам, которые реже выходят на поле. Не стоит забывать, что это соревнование может раздавить вас на ментальном и физическом уровне, если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье», - сказал Конте.

Ответный матч «Интер» – «Лудогорец» состоится 27 февраля в Милане.

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Источник — Football-Italia

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