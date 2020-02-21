Адель ТААРАБТ: «В противостоянии с Шахтером все решит домашний матч»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Адель Таарабт прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы разочарованы, поскольку хотели победить. Все решит домашний матч, который, я надеюсь, мы выиграем и пройдем дальше. Мы не думали об ответном поединке, двигаемся шаг за шагом. Это не самый плохой результат, но «Бенфика» играла на победу», - сказал Таарабт.

Ответный матч «Бенфика» – «Шахтер» состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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