Николай МАТВИЕНКО: «Сперва был фол Кривцова, поэтому назначили пенальти»

«Шахтер» в первом матче плей-офф Лиги Европы обыграл «Бенфику» 2:1, а комментарий после игры дал защитник Николай Матвиенко.

«Если бы перед игрой сказали, что победим 2:1, то обрадовались бы. «Бенфика» на ходу сейчас. Но по итогу мы создали больше моментов. Пропустили нелепый гол, плюс отмененный наш гол VAR».

«Как судья объяснил пенальти в наши ворота? Сперва был фол Кривцова, а потом офсайд. Поэтому поставили пенальти в наши ворота».

«Последние минут 10 первого и второго тайма были достаточно сложными, соперник контролировал мяч. Еще ничего не решено, будет ответная встреча. Думаю, мы переиграли соперника тактически», - сказал Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1.