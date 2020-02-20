Николай МАТВИЕНКО: «Сперва был фол Кривцова, поэтому назначили пенальти»

Защитник «Шахтера» дал комментарий по итогам матча Лиги Европы

  • 20.02.2020 23:11
  • 1103 просмотра
  • 3 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Сперва был фол Кривцова, поэтому назначили пенальти»
© shakhtar.com

«Шахтер» в первом матче плей-офф Лиги Европы обыграл «Бенфику» 2:1, а комментарий после игры дал защитник Николай Матвиенко.

«Если бы перед игрой сказали, что победим 2:1, то обрадовались бы. «Бенфика» на ходу сейчас. Но по итогу мы создали больше моментов. Пропустили нелепый гол, плюс отмененный наш гол VAR».

«Как судья объяснил пенальти в наши ворота? Сперва был фол Кривцова, а потом офсайд. Поэтому поставили пенальти в наши ворота».

«Последние минут 10 первого и второго тайма были достаточно сложными, соперник контролировал мяч. Еще ничего не решено, будет ответная встреча. Думаю, мы переиграли соперника тактически», - сказал Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
    fedd1979, 20.02.2020 23:26
    -1
    Так ти ще й дурак. Е, батєнька, куди тобі в "Арсенал"
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    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 23:18
    +1
    Фол Кривцова был после паса. Если уж они фиксируют миллиметры, пусть фиксируют и доли секунды. Так вот на доли секунды офсайд случился раньше, чем фол.
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    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 23:15
    +1
    Не покатит такое объяснение. Если был фол Кривцова, надо было просто засчитать гол Бенфики без назначения пенальти.
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    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 23:18
    +1
    Фол Кривцова был после паса. Если уж они фиксируют миллиметры, пусть фиксируют и доли секунды. Так вот на доли секунды офсайд случился раньше, чем фол.
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    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 23:15
    +1
    Не покатит такое объяснение. Если был фол Кривцова, надо было просто засчитать гол Бенфики без назначения пенальти.
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