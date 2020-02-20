Дубай. Сестры Киченок не сумели пройти в полуфинал

Людмила Киченок и Надежда Киченок завершили выступление на турнире серии Премьер в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/4 финала парного разряда украинский дуэт проиграл четвертому сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Чжан Шуай (Китай).
Дубай. Четвертьфинал
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Габриэла Дабровски / Чжан Шуай – 2:6, 4:6
Отметим, что Люда и Надя оставались последними участницами турнира от Украины.
Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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