Дубай. Сестры Киченок не сумели пройти в полуфинал

Украинки уступили четвертой сеяной паре

  • 20.02.2020 20:13
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Дубай. Сестры Киченок не сумели пройти в полуфинал
© Инстаграм

Людмила Киченок и Надежда Киченок завершили выступление на турнире серии Премьер в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/4 финала парного разряда украинский дуэт проиграл четвертому сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Чжан Шуай (Китай).

Дубай. Четвертьфинал 
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Габриэла Дабровски / Чжан Шуай – 2:6, 4:6

Отметим, что Люда и Надя оставались последними участницами турнира от Украины.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде одиночного разряда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности