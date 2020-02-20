Шахтер – Бенфика. Стартовые составы. Пятов выйдет с капитанской повязкой

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».
Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
Тайсон будет играть с первых минут, но с капитанской повязкой выйдет голкипер Андрей Пятов.
«Шахтер»: Пятов (к) – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос – Жуниор Мораес.
«Бенфика»: Влаходимос – Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (к), Таарабт, Флорентину, Серви – Шикинью, Сеферович.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.