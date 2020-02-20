Шахтер – Бенфика. Стартовые составы. Пятов выйдет с капитанской повязкой

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в Харькове в 19:55

  • 20.02.2020 18:40
  • 5831 просмотр
  • 11 комментариев
Шахтер – Бенфика. Стартовые составы. Пятов выйдет с капитанской повязкой
© УЕФА

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

Тайсон будет играть с первых минут, но с капитанской повязкой выйдет голкипер Андрей Пятов.

«Шахтер»: Пятов (к) – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос – Жуниор Мораес.

«Бенфика»: Влаходимос – Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Гримальдо  – Пицци (к), Таарабт, Флорентину, Серви – Шикинью, Сеферович.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой, который пройдет 20 февраля в Харькове.
    • 9.41% (19)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 32.18% (65)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 21.78% (44)
      3. Ничья
    • 25.25% (51)
      4. Минимальная победа Бенфики
    • 11.39% (23)
      5. Крупная победа Бенфики
    Результаты опроса Проголосовали — 202
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 20.02.2020 19:25
    -6
    ЛЕ---турнир для лохов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:25
    +1
    ser_nat, 20.02.2020 19:14
    Причем тут болельщики Динамо. Это просто неадекваты-троли.
    Я просто знаю что будет дальше
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.02.2020 19:15
    0
    Bobyk, 20.02.2020 19:14
    Динамо в ЛЕ когда играет, подскажите
    Надеемся в следующем году...
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 20.02.2020 19:14
    +2
    Динамо в ЛЕ когда играет, подскажите
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.02.2020 19:14
    0
    Trasher311987, 20.02.2020 19:02
    Я родом с Луганска. Болельщик Динамо.
    Зачем вы это делаете?
    Причем тут болельщики Динамо. Это просто неадекваты-троли.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:09
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.02.2020 19:04
    Болбат... Хоть впадай в истерику.... На фейсбуке коменты читаешь так под новостями Шахты, так каждый второй комент всегда про Болбата. Все видят что он не тянет играть за такую команду как Шахтер, а тренера - не видят.
    Нет альтернативы Додо дисква.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 19:04
    -1
    Болбат... Хоть впадай в истерику.... На фейсбуке коменты читаешь так под новостями Шахты, так каждый второй комент всегда про Болбата. Все видят что он не тянет играть за такую команду как Шахтер, а тренера - не видят.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:02
    +8
    Kovalenkobrevno, 20.02.2020 18:59
    Вперед ордло
    Я родом с Луганска. Болельщик Динамо.
    Зачем вы это делаете?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 20.02.2020 18:59
    -8
    Вперед ордло
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 20.02.2020 18:54
    +4
    vovast, 20.02.2020 18:45
    пoх
    Было бы пох, не писал бы тут вообще
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.02.2020 18:45
    -4
    пoх
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:02
    +8
    Kovalenkobrevno, 20.02.2020 18:59
    Вперед ордло
    Я родом с Луганска. Болельщик Динамо.
    Зачем вы это делаете?
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 20.02.2020 18:54
    +4
    vovast, 20.02.2020 18:45
    пoх
    Было бы пох, не писал бы тут вообще
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:09
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.02.2020 19:04
    Болбат... Хоть впадай в истерику.... На фейсбуке коменты читаешь так под новостями Шахты, так каждый второй комент всегда про Болбата. Все видят что он не тянет играть за такую команду как Шахтер, а тренера - не видят.
    Нет альтернативы Додо дисква.
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 20.02.2020 19:14
    +2
    Динамо в ЛЕ когда играет, подскажите
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 19:25
    +1
    ser_nat, 20.02.2020 19:14
    Причем тут болельщики Динамо. Это просто неадекваты-троли.
    Я просто знаю что будет дальше
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.02.2020 19:15
    0
    Bobyk, 20.02.2020 19:14
    Динамо в ЛЕ когда играет, подскажите
    Надеемся в следующем году...
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.02.2020 19:14
    0
    Trasher311987, 20.02.2020 19:02
    Я родом с Луганска. Болельщик Динамо.
    Зачем вы это делаете?
    Причем тут болельщики Динамо. Это просто неадекваты-троли.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности