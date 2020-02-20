Шахтер – Бенфика. Стартовые составы. Пятов выйдет с капитанской повязкой

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

Тайсон будет играть с первых минут, но с капитанской повязкой выйдет голкипер Андрей Пятов.

«Шахтер»: Пятов (к) – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос – Жуниор Мораес.

«Бенфика»: Влаходимос – Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (к), Таарабт, Флорентину, Серви – Шикинью, Сеферович.