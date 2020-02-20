Челси на три недели потерял Канте

Полузащитник получил травму

  • 20.02.2020 10:42
  • 455 просмотров
  • 1 комментарий
Челси на три недели потерял Канте
© Sport360. Нголо Канте

Хавбек «Челси» Нголо Канте выбыл из строя на три недели. У футболиста травма приводящей мышцы, которую он получил в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Таким образом, «Челси» будет обходиться без Канте в матчах против «Тоттенхэма» (22 февраля), первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (25 февраля) и встречу Кубка Англии против «Ливерпуля» (3 марта).

В этом сезоне Канте провел 18 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Челси» летом хочет купить Сергея Милинковича-Савича.

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Источник — L`Equipe

(1 голос)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 20.02.2020 10:45
    0
    Челси потерял Канте еще с приходом вечно оплакивающего маму. И это хорошо
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.02.2020 10:45
    0
    Челси потерял Канте еще с приходом вечно оплакивающего маму. И это хорошо
    Ссылка
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