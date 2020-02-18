Челси летом хочет купить Милинковича-Савича

«Челси» заинтересован в услугах хавбеком «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает итальянская пресса, лондонский клуб собирается купить сербского футболиста этим летом.
В этом сезоне Милинкович-Савич провел 23 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Отметим, что Милинковича-Савича также хочет купить «Интер».
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Источник — Twitter
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