Тимо ВЕРНЕР: «Горжусь, что мной интересуется Ливерпуль»

Нападающему «Лейпцига» приятно, что его хочет купить английский клуб

  • 20.02.2020 09:34
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Тимо ВЕРНЕР: «Горжусь, что мной интересуется Ливерпуль»
© Twitter. Тимо Вернер

23-летний форвард «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».

«Ливерпуль» - это лучшая команда мира на данный момент. Я горжусь тем, что мной интересуется такая команда.

Это отлично. Но в «Ливерпуле» много сильных игроков, а мне нужно многому научиться, чтобы выйти на их уровень», - сказал Вернер.

В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 10 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

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Источник — Viasport Fotball

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