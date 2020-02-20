Тимо ВЕРНЕР: «Горжусь, что мной интересуется Ливерпуль»

23-летний форвард «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».
«Ливерпуль» - это лучшая команда мира на данный момент. Я горжусь тем, что мной интересуется такая команда.
Это отлично. Но в «Ливерпуле» много сильных игроков, а мне нужно многому научиться, чтобы выйти на их уровень», - сказал Вернер.
В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 10 результативных передач.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Источник — Viasport Fotball
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