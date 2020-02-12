Вернер мог перейти в Ливерпуль минувшим летом

Английский «Ливерпуль» контактировал с руководством немецкого «Лейпцига» относительно покупки 23-летнего форварда Тимо Вернера еще минувшим летом, но тогда клубам не удалось достигнуть соглашения.

Вернер ждал предложения от «Баварии» и хотел остаться в Бундеслиге. Но предложение не поступило, и теперь Вернер готов продолжить свою карьеру в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать игрока будущим летом.

Ориентировочная стоимость форварда составляет €60 миллионов. Контракт Тимо с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года.