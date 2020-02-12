Ливерпуль попытается подписать Вернера будущим летом

Английский «Ливерпуль» заинтересован в выкупе контракта 23-летнего немецкого форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Сделка может состояться будущим летом.

Футболистом также интересуются «Ювентус», «Интер», «Челси» и мадридский «Атлетико». Но «Ливерпуль» надеется выиграть гонку за форвардом.

В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 30 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ориентировочная стоимость форварда составляет €60 миллионов. Контракт Тимо с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года.