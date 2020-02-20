Пеп ГВАРДИОЛА: «Останусь в Ман Сити, что бы ни случилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пообещал, что не покинет клуб, несмотря на дисквалификацию «Горожан» из еврокубков на два сезона:

«Это еще не конец. Клуб считает, что это несправедливо, поэтому мы подадим апелляцию и будем ждать.

Нам лишь остается выходить на поле и делать то, что мы делали последние четыре года, сконцентрировавшись на этом до конца сезона.

Я на сто процентов доверяю клубу и проделанной им работе. Мне все объяснили.

Мы будем бороться, как мы и боролись в каждом отдельном матче. Мы настроены оптимистично, что справедливость восторжествует, и в следующем сезоне мы будем в Лиге чемпионов.

Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это нечто особенное, больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось».

Вчера «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» 2:0.