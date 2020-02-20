Пеп ГВАРДИОЛА: «Останусь в Ман Сити, что бы ни случилось»

Наставник «Манчестер Сити» не собирается покидать клуб

  • 20.02.2020 09:34
  • 880 просмотров
  • 2 комментария
Пеп ГВАРДИОЛА: «Останусь в Ман Сити, что бы ни случилось»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пообещал, что не покинет клуб, несмотря на дисквалификацию «Горожан» из еврокубков на два сезона:

«Это еще не конец. Клуб считает, что это несправедливо, поэтому мы подадим апелляцию и будем ждать.

Нам лишь остается выходить на поле и делать то, что мы делали последние четыре года, сконцентрировавшись на этом до конца сезона.

Я на сто процентов доверяю клубу и проделанной им работе. Мне все объяснили.

Мы будем бороться, как мы и боролись в каждом отдельном матче. Мы настроены оптимистично, что справедливость восторжествует, и в следующем сезоне мы будем в Лиге чемпионов.

Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это нечто особенное, больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось».

Вчера «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» 2:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 20.02.2020 10:18
    +1
    Нолик в контракт дописали?)
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 20.02.2020 09:37
    +2
    Красавчик
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 20.02.2020 09:37
    +2
    Красавчик
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 20.02.2020 10:18
    +1
    Нолик в контракт дописали?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности