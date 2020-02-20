Погба далек от возвращения на поле

Об этом сообщил Оле-Гуннар Сульшер

  • 20.02.2020 08:32
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Погба далек от возвращения на поле
© Global Look Press. Поль Погба

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что не знает, когда завершится восстановление от травмы французского хавбека Поля Погба.

«Он пока не участвовал в командных занятиях. Это зависит от того, как он себя чувствует, и от того, когда он почувствует, что готов вернуться. Пока он все еще далек от возвращения», - сказал Сульшер.

Француз не выходил на поле с конца декабря. В данный момент он проходит индивидуальный курс восстановления после операции на травмированной лодыжке.

В этом сезоне Погба провел в чемпионате Англии всего семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается платить за Погба больше 60 млн евро.

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Источник — Goal.com

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.02.2020 08:36
    0
    Одну игру кое-как отыграет и на пару месяцев в лазарет. Толку от него уже никакого.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.02.2020 08:36
    0
    Одну игру кое-как отыграет и на пару месяцев в лазарет. Толку от него уже никакого.
    Ссылка
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