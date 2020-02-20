Погба далек от возвращения на поле

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что не знает, когда завершится восстановление от травмы французского хавбека Поля Погба.

«Он пока не участвовал в командных занятиях. Это зависит от того, как он себя чувствует, и от того, когда он почувствует, что готов вернуться. Пока он все еще далек от возвращения», - сказал Сульшер.

Француз не выходил на поле с конца декабря. В данный момент он проходит индивидуальный курс восстановления после операции на травмированной лодыжке.

В этом сезоне Погба провел в чемпионате Англии всего семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается платить за Погба больше 60 млн евро.